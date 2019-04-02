МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

ВСУ проголосовали за Зеленского: выяснилась причина

2.8тЧитать материал на украинском

Украинские военные, которые сейчас несут службу в зоне проведения ООС, преимущественно поддержали на выборах Владимира Зеленского из-за того, что не получили от действующего руководства ответов на многие насущные вопросы, связанные с коррупцией и войной.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев: "Украинцы так и не услышали ответы на ключевые вопросы: кто ответит за преступления на Майдане, когда наступит ответственность за коррупционные сделки в "Укроборонпроме", кто понесет ответственность за Иловайский котел?".

Именно это, по мнению военного эксперта, и повлияло на выбор армейцев.

Новости
Участники второго тура выборов: что они обещают украинцам
ВСУ проголосовали за Зеленского: выяснилась причина

"И потому, что высшее военно-политическое руководство не дало ответов на эти вопросы общества, украинский народ, в том числе и те, кто с оружием в руках защищают нашу страну, соответствующим образом отреагировали", – пояснил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
24
4
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мосин Клим
Мосин Клим
наивные мля！это зеля даст им ответы на их вопросы？как много дебилов вокруг！
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Приходько Егор
Приходько Егор
Причина одна, порошенко врет и ворует. а от его вранья и воровства умирают люди.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Севченко Николай
Севченко Николай
Пасажиры самолёта во время турбулентности решили выбрать пилотом актера, который в фильме играл пилота-аса. Вчера был праздник этих пассажиров.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Севченко Николай
Севченко Николай
Севченко Николай, Пассажиры..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения