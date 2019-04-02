ВСУ проголосовали за Зеленского: выяснилась причина

Украинские военные, которые сейчас несут службу в зоне проведения ООС, преимущественно поддержали на выборах Владимира Зеленского из-за того, что не получили от действующего руководства ответов на многие насущные вопросы, связанные с коррупцией и войной.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев: "Украинцы так и не услышали ответы на ключевые вопросы: кто ответит за преступления на Майдане, когда наступит ответственность за коррупционные сделки в "Укроборонпроме", кто понесет ответственность за Иловайский котел?".

Именно это, по мнению военного эксперта, и повлияло на выбор армейцев.

"И потому, что высшее военно-политическое руководство не дало ответов на эти вопросы общества, украинский народ, в том числе и те, кто с оружием в руках защищают нашу страну, соответствующим образом отреагировали", – пояснил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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