ЗСУ проголосували за Зеленського: з'ясувалася причина

Українські військові, які зараз несуть службу в зоні проведення ООС, переважно підтримали на виборах Володимира Зеленського через те, що не отримали від чинного керівництва відповідей на багато нагальних питань, пов'язаних із корупцією і війною.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов: "Українці так і не почули відповіді на ключові питання: хто відповість за злочини на Майдані, коли настане відповідальність за корупційні оборудки в "Укроборонпромі", хто понесе відповідальність за Іловайський котел?".

Саме це, на думку військового експерта, і вплинуло на вибір армійців.

"І тому, що вище військово-політичне керівництво не дало відповідей на ці питання суспільства, український народ, в тому числі й ті, хто зі зброєю в руках захищають нашу країну, відповідним чином відреагували", – пояснив Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

У другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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