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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

ЗСУ проголосували за Зеленського: з'ясувалася причина

2.8тЧитати матеріал російською

Українські військові, які зараз несуть службу в зоні проведення ООС, переважно підтримали на виборах Володимира Зеленського через те, що не отримали від чинного керівництва відповідей на багато нагальних питань, пов'язаних із корупцією і війною.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов: "Українці так і не почули відповіді на ключові питання: хто відповість за злочини на Майдані, коли настане відповідальність за корупційні оборудки в "Укроборонпромі", хто понесе відповідальність за Іловайський котел?".

Саме це, на думку військового експерта, і вплинуло на вибір армійців.

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"І тому, що вище військово-політичне керівництво не дало відповідей на ці питання суспільства, український народ, в тому числі й ті, хто зі зброєю в руках захищають нашу країну, відповідним чином відреагували", – пояснив Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Мосин Клим
Мосин Клим
наивные мля！это зеля даст им ответы на их вопросы？как много дебилов вокруг！
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Приходько Егор
Приходько Егор
Причина одна, порошенко врет и ворует. а от его вранья и воровства умирают люди.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Пасажиры самолёта во время турбулентности решили выбрать пилотом актера, который в фильме играл пилота-аса. Вчера был праздник этих пассажиров.
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3
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Севченко Николай
Севченко Николай
Севченко Николай, Пассажиры..
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0

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