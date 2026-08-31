В Венгрии мужчина угнал самолет и пытался прорваться к АЭС: чем всё закончилось

Утром в субботу, 29 августа, 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолёт Cessna-172 с аэродрома в венгерском городе Калоча и направился в сторону атомной электростанции "Пакш". Во время четырёхминутного полёта он успел залететь в запретное воздушное пространство вокруг АЭС, после чего посадил самолёт в поле.

Видео дня

Венгерское издание HVG описало инцидент и привело данные о маршруте самолета. Страница Facebook Tudásmorzsák a repülésről также опубликовала спутниковый снимок с траекторией полета. При этом информация о проникновении в запретную зону АЭС на тот момент официально не подтверждалась.

Опасный маршрут

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Маршрут, зафиксированный трекером самолета, оказался довольно извилистым.

После взлета из Калочи мужчина направился в сторону Пакша. Во время полета он оказался в зоне с ограничением на полеты вблизи атомной электростанции. Венгерские военные подняли в воздух два истребителя Gripen.

В итоге угонщик пробыл в воздухе всего около четырёх минут. Самолёт приземлился на поле подсолнечника.

Попытка побега

После посадки мужчина обратился за помощью к водителю автомобиля. Однако вскоре он попытался завладеть и этим транспортным средством.

Полицейские задержали мужчину. По данным венгерской полиции, против него возбуждено уголовное дело за незаконное завладение транспортным средством и другие преступления.

После допроса правоохранители планируют поместить задержанного под стражу и обратиться с ходатайством о его аресте. После инцидента полиция также инициировала проверки в Калочи и других аэропортах Венгрии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!