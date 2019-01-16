''Их превращали в зомби'': Шкиряк поддержал предложение запретить Донбассу голосовать

На выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Ведь избирательный процесс является вопросом национальной безопасности.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он подчеркнул, что от выборов также зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение министра внутренних дел Арсена Авакова.
"К сожалению, эти граждане Украины на протяжении последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно с учетом того, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", – заявил Шкиряк.
Он также заверил, что это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированных РФ территориях Украины. И люди, которые проживали на оккупированной территории, поддавались тотальному психологическому влиянию со стороны страны-агрессора.
"Поэтому никаких споров по поводу демократии тут быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – подвел итог советник министра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
С единым кандидатом в президенты определились демократические силы Украины. Им стал Анатолий Гриценко.
Общественная организация "Нацдружины" получила разрешение ЦИК наблюдать за избирательным процессом.
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