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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Их превращали в зомби'': Шкиряк поддержал предложение запретить Донбассу голосовать

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На выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Ведь избирательный процесс является вопросом национальной безопасности.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он подчеркнул, что от выборов также зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение министра внутренних дел Арсена Авакова.

"К сожалению, эти граждане Украины на протяжении последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно с учетом того, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", – заявил Шкиряк.

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Он также заверил, что это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированных РФ территориях Украины. И люди, которые проживали на оккупированной территории, поддавались тотальному психологическому влиянию со стороны страны-агрессора.

''Их превращали в зомби'': Шкиряк поддержал предложение запретить Донбассу голосовать

"Поэтому никаких споров по поводу демократии тут быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – подвел итог советник министра.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
УкраинаНовости ЛНРНовости ДНРНовости ДонбассаВыборы ПрезидентаМВДМинистерство внутренних дел Украины
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шкиряк прав: ни один здравомыслящий человек не способен адекватно воспринимать тот ипанутый цирк, что сейчас творится в Цеевропе. К гражданам ЛДНР это относится в полной мере!
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