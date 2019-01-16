''Їх перетворювали на зомбі'': Шкіряк підтримав пропозицію заборонити Донбасу голосувати

На виборах президента України і Верховної Ради жителям окупованих територій не можна давати право голосувати. Адже виборчий процес є питанням національної безпеки.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Він підкреслив, що від виборів також залежить збереження територіальної цілісності і незалежності України, тому він підтримує пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"На жаль, ці громадяни України протягом останніх років – причому, це не п'ять років з початку війни, а років двадцять точно – були під впливом тотальної російської пропаганди. Безумовно, хтось більше, хтось менше. Але ці люди, особливо враховуючи те, що відбувається зараз, не можуть адекватно сприймати ситуацію в Україні", – заявив Шкіряк.
Він також запевнив, що це рішення не суперечить принципам демократії. Адже мова йде про тимчасово окуповані РФ території України. І люди, які проживали на окупованій території, піддавалися тотальному психологічному впливу з боку держави-агресора.
"Тому ніяких суперечок з приводу демократії тут бути не може. Цим людям потрібен час для адаптації в нормальній, цивілізованій, європейській Україні. Щоб у них відкрилися очі і вони зрозуміли, що насправді відбувається і як їх фактично перетворювали в зомбі", – підвів підсумок радник міністра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення було оголошено 26 листопада.
Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.
Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.
Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.
Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка.
Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.
З єдиним кандидатом в президенти визначилися демократичні сили України. Ним став Анатолій Гриценко.
Громадська організація "Нацдружіни" отримала дозвіл ЦВК спостерігати за виборчим процесом.
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