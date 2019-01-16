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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

''Їх перетворювали на зомбі'': Шкіряк підтримав пропозицію заборонити Донбасу голосувати

1.4тЧитати матеріал російською

На виборах президента України і Верховної Ради жителям окупованих територій не можна давати право голосувати. Адже виборчий процес є питанням національної безпеки.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Він підкреслив, що від виборів також залежить збереження територіальної цілісності і незалежності України, тому він підтримує пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"На жаль, ці громадяни України протягом останніх років – причому, це не п'ять років з початку війни, а років двадцять точно – були під впливом тотальної російської пропаганди. Безумовно, хтось більше, хтось менше. Але ці люди, особливо враховуючи те, що відбувається зараз, не можуть адекватно сприймати ситуацію в Україні", – заявив Шкіряк.

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Він також запевнив, що це рішення не суперечить принципам демократії. Адже мова йде про тимчасово окуповані РФ території України. І люди, які проживали на окупованій території, піддавалися тотальному психологічному впливу з боку держави-агресора.

''Їх перетворювали на зомбі'': Шкіряк підтримав пропозицію заборонити Донбасу голосувати

"Тому ніяких суперечок з приводу демократії тут бути не може. Цим людям потрібен час для адаптації в нормальній, цивілізованій, європейській Україні. Щоб у них відкрилися очі і вони зрозуміли, що насправді відбувається і як їх фактично перетворювали в зомбі", – підвів підсумок радник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
УкраїнаНовини ЛНРНовини ДНРНовини ДонбасуВыборы ПрезидентаМВСМіністерство внутрішніх справ України
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шкиряк прав: ни один здравомыслящий человек не способен адекватно воспринимать тот ипанутый цирк, что сейчас творится в Цеевропе. К гражданам ЛДНР это относится в полной мере!
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