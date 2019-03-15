Гриценко опроверг ложь насчет его дома

Лидер партии "Громадянська позиція", кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал слухи о якобы своей сверхдорогой недвижимости под Киевом.

В эфире ObozTV политик заверил, что "дом за 10 млн долларов в Конча-Заспе", который ему приписывают – выдумки.

"Во-первых, он не в Конча-Заспе, а под Украинкой. Во-вторых, этот дом приобрела жена, потому что я тогда только развелся. Это был 2003 год, за два года до того, как я стал министром. Он был недостроенным, его достраивали. Новоселье там было в 2004 году, а только в 2005 меня назначили министром, и я его задекларировал", – объяснил Гриценко.

"Поэтому, когда рассказывают, что я был министром в 2005-2007 году, украл, построил и переписал на жену – это сплошная ложь", – подчеркнул он.

Также кандидат в президенты прокомментировал слухи о стоимости дома в якобы 10 млн долларов.

"Если сейчас кто-нибудь принесет 10 млн долларов, мы рассмотрим вариант продажи", – заявил он.

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко также дал ответ критикам, которые обвиняют его в развале украинской армии в бытность министром обороны.

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