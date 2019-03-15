Гриценко рассказал, как остановил обвальное сокращение армии

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко дал ответ критикам, которые обвиняют его в развале украинской армии в бытность министром обороны.

В эфире ObozTV кандидат в президенты заявил, что на посту министра ему удалось остановить массовые сокращения и сохранить боеспособность ВСУ.

"Я был министром обороны в 2005-2007 году. Отчет за каждый год на сайте mil.gov.ua "Белая книга: оборонная политика Украины". В тот период параметры боеспособности шли вверх, это абсолютно объективно до сих пор зафиксировано. Социальная защита людей в погонах и их семей шла вверх, мы достигли результатов, которые были максимально возможны в тот период", – заявил политик.

Гриценко напомнил, что после него в Украине уже восьмой министр обороны: "Я завершил работу 12 лет назад. За этот период был уничтожен позитив, который мы заложили – командование и управление операциями, расформированы штабы армейских корпусов, остановлена программа Сил специальных операций и только сейчас восстанавливается".

Кандидат в президенты подчеркнул, что "за эти заведомо преступные умышленные действия надо отвечать. 4-5 министров после меня – это их прямая ответственность".

Гриценко также отметил, что на посту министра он смог остановить массовые сокращения в Вооруженных Силах Украины.

"На тот момент, когда я пришел на пост министра обороны, действовал ранее утвержденный стратегический бюллетень, который предусматривал сокращение армии на 75-80 тысяч ежегодно. Одним из первых решений в феврале 2005 года я остановил это "безбашенное" сокращение армии и наоборот – сохранял боеспособность", – заявил политик.

"Вопрос к тем, кто принимал эти решения еще до рубежа 2004 года. Если посмотреть, как сокращалась армия до меня в 2003-2004 году, увидите как раз обвальное сокращение, я его остановил", – добавил он.

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что замешанные в коррупционном скандале с "Укроборонпромом" должны получить высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и без права на амнистию.

Программу "Острый вопрос" смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram