Гриценко спростував брехню щодо його будинку

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко прокоментував чутки про нібито свою наддорогу нерухомість під Києвом.

В ефірі ObozTV політик запевнив, що "будинок за 10 млн доларів у Конча-Заспі", який йому приписують — вигадки.

"По-перше, він не в Конча-Заспі, а під Українкою. По-друге, цей будинок придбала дружина, бо я тоді тільки розлучився. Це був 2003 рік, за два роки до того, як я став міністром. Він був недобудованим, його добудовували. Новосілля там було у 2004 році, а щойно у 2005 році мене призначили міністром, і я його задекларував", — пояснив Гриценко.

"Тому, коли розповідають, що я був міністром у 2005-2007 році, вкрав, побудував і переписав на дружину — це суцільна брехня", — наголосив він.

Також кандидат у президенти прокоментував чутки про вартість будинку у нібито 10 млн доларів.

"Якщо зараз хтось принесе 10 млн доларів, ми розглянемо варіант продажу", — заявив він.

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також дав відповідь критикам, які звинувачують його у розвалі української армії під час перебування на посаді міністра оборони.

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