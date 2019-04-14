Є одне "але": Порошенко прийняв умову Зеленського щодо дебатів

Президент України Петро Порошенко готовий прийти на НСК "Олімпійський" і 19 квітня.

Про це "5 каналу" повідомив представник його виборчого штабу Олег Медведєв. За його словами, Порошенко з'явиться на стадіоні за умови, що час цієї дискусії не буде збігатися з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було би розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені в той час, коли Порошенко за законом повинен бути на "Суспільному телебаченні", як законослухняний громадянин, Порошенко піде на "Суспільне", а законодавство говорить, що 19 числа повинні відбутися дебати на "Суспільному", і жоден із кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимоги закону", – пояснив Медведєв.

Петро Порошенко Прес-служба глави держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів змінювати правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" у його бік. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!