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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Є одне "але": Порошенко прийняв умову Зеленського щодо дебатів

8.5тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко готовий прийти на НСК "Олімпійський" і 19 квітня.

Про це "5 каналу" повідомив представник його виборчого штабу Олег Медведєв. За його словами, Порошенко з'явиться на стадіоні за умови, що час цієї дискусії не буде збігатися з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було би розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені в той час, коли Порошенко за законом повинен бути на "Суспільному телебаченні", як законослухняний громадянин, Порошенко піде на "Суспільне", а законодавство говорить, що 19 числа повинні відбутися дебати на "Суспільному", і жоден із кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимоги закону", – пояснив Медведєв.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба глави держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів змінювати правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" у його бік. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олімпійський
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А, то есть, в сослильном он будет сперва соло - дебаты гнать, в привычном стиле - монолога, никто не мешает, все порохоботы только восторгаются он там в своих глазах такой суперпобедитель и на этом фоне такой весь крутой слегка опаздывая, подъезжает в "Олимпийский", мол "я и там и там ничего не боюсь, не то что..." Какой наивняк, так уже своими "домашними заготовками" всех заебал, что только очередной жирный как сам минус себе заработает.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленый не привык выступать днем, он привык вечером, после того как вмадет, поднимет себе дух и настроение. Ну и непременно "Фридом джаз", подтанцовка и сценарий.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Когда Порошенко должен будет по закону находится в студии...." Да читал я этот закон !!! Нету там ни про какую студию . Порося как всегда врет!!!! Тем более что закон не обязывает приходить на дебаты ,а даёт право .
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