В Украине ужесточат наказания за фальсификации на выборах

Министерство внутренних дел Украины и Гражданская сеть ОПОРА разработали законопроект №8270, который усилит ответственность за правонарушения, связанные с выборами.

Он уже зарегистрирован в Верховной Раде как правительственный. Документ позволит полиции эффективно расследовать нарушения избирательного процесса, поскольку отнесет их к тяжким и особо тяжким преступлениям, написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"В начале активного политического избирательного сезона МВД призывает: соревнуйтесь на выборах-2019 честно! Никому никаких преференций не будет. Охрана общественного порядка и безопасность во время выборов — приоритет. Всем кандидатам будет предложено личную полицейскую охрану", — подчеркнул он.

Выборы в Украине AFP

Шевченко напомнил, что только по результатам местных выборов 2015 года и первых выборов в объединенных территориальных громадах Национальная полиция и Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов. По результатам судебных разбирательств вынесено 81 приговор в отношении граждан, из которых — только один оправдательный.

Кроме того, на 38 граждан наложены штрафные санкции, остальные получили ограничение или лишение свободы на различные сроки от пяти-шести лет заключения до ограничения свободы от одного года до пяти. Чиновник также уточнил, что штрафные санкции были наложены на нарушителей в размерах от 510 до 8500 гривен.

Для того, чтобы предостеречь участников избирательного процесса от преступлений, Шевченко привел пример наиболее резонансных приговоров, связанных с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

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