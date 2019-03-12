Выборы в Украине: Луценко предостерег от 3 главных нарушений

Генеральный прокурор Юрий Луценко высказал совместную позицию всех силовых структур по поводу проведения выборов президента Украины и предупредил членов избирательных комиссий об ответственности за нарушения.

Три главных пункта, которые обеспечат честные и спокойные выборы, он назвал на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

По словам Луценко, они обговорили все возможные алгоритмы сотрудничества, чтобы наказывать тех, кто будет нарушать запреты.

Брифинг

"Я бы хотел подчеркнуть недопустимость любых незаконных действий любых субъектов избирательного процесса. Имеются ввиду не только кандидаты в президенты и их команды, не только на стадии агитации, но и в день выборов. Все очень просто: запрещен подкуп избирателей, запрещено выдавать бюллетени отсутствующим гражданам, запрещена агитация в день выборов – все это табу", – подчеркнул генпрокурор.

Он обратился к членам избиркомов и назвал три пункта, на которые особенно нужно обратить внимание.

"1. Если член комиссии выдал бюллетень гражданину, который, например, в это время был за границей, то будет уголовное наказание этому члену комиссии. Это недопустимо.

2. Будем жестко действовать в день выборов, реагировать на "карусели", подкупы избирателей. Будем достаточно быстро давать оценку согласно законодательства.

3. Нужно спокойствие на избирательных участках, где будут члены комиссии, наблюдатели и избиратели. Агрессивных людей сотрудники МВД будут задерживать за хулиганство или, например, незаконную агитацию. В любом случае мы обеспечим честные выборы и спокойные", – резюмировал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сеток". С помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

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