Подкуп голосов за счет бюджета? Аваков выдвинул новые обвинения по "сетке Порошенко"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сеток" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

По его словам, речь якобы идет о так называемой сетке штаба нынешнего президента Петра Порошенко. "У нас всего есть обращения по четырем кандидатам. ГБР ведет проверку по Тимошенко, я в данном случае сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко", – подчеркнул он в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Речь идёт о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривень. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", – заявил Аваков.

По словам министра, после того, как админресурс был задействован и деньги пенсионеру были выплачены, поступает звонок из штаба, звонящий интересуется, получил ли деньги человек. На утвердительный ответ звонящий просит сдержать слово и при поддержке кандидата, говорит министр.

"Это что такое? И это происходит по всей стране! Киевская область – больше всех, Киев, Одесса, Одесская область, в Харьковской области это есть", – заявил глава МВД.

Он добавил: "Люди, это же все видно – десятки людей нам сообщают об этом, бабушки звонят, журналисты пишут".

Говоря о конкретном уголовном производстве по ситуации в Василькове, министр уточнил, что следственное управление Нацполиции направляет повестки 2 тысячам человек, которые оказались внутри данной схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Глава МВД вновь напомнил о незаконности оплаты работы агитаторов в целом. "А из бюджета оплачивать покупку голосов – это невероятная мерзость", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее политические оппоненты Порошенко также обвиняли его в подкупе избирателей и даже обратились в этой связи в ГПУ и МВД.

Однако глава БПП Сергей Березенко опроверг эту информацию и заявил, что проплатить выборы в Украине нереально. "Тот, кто считает, что можно массово подкупить избирателя, или преступник, или идиот, или человек неискренний, который просто использует своего кандидата для получения определенной материальной выгоды, для себя лично", — сказал он.

Позже Аваков подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.

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