Що важливо знати про вибори-2019: відповіді на головні питання

31 березня мільйони українців проголосують за майбутнього президента. Передвиборча гонка в самому розпалі, у виборчому списку буде 39 прізвищ. Правда, нинішнє голосування обіцяє бути одним із найскандальніших і брудних. Принаймні силові органи один за одним викривають кандидатів у підготовці масового підкупу.

До чого варто готуватися українцям, як не стати учасником фальсифікацій і не потрапити у в'язницю OBOZREVATEL запитав у голови "Громадянської мережі ОПОРА" Ольги Айвазовської.

— Як проходить співпраця "ОПОРИ" та МВС на цьому етапі? Чи є взаєморозуміння і яка продуктивність?

— Співпраця відбувається в традиційному та штатному режимах, оскільки підслідністю саме поліції є виборчі порушення, і ми маємо вже тривалий досвід щодо комунікації. Починаючи з парламентських виборів 2014 року, був вперше створений Національний оперативний штаб реагування на виборчі порушення. Відтоді не було жодних виборів, на яких нам би не доводилося звертатися до поліції, а вона б не реагувала.

Після місцевих виборів 2015 року і до грудня 2018-го поліція довела до суду справи, за результатами розслідування яких засудили 80 осіб, котрі вчинили кримінальні злочини на виборах.

Ольга Айвазовска Facebook

Новини В Україні посилять покарання за фальсифікації на виборах

Як на мене, це також є частково результат співпраці, бо на початку ми аналізували кожне судове рішення, робили аналіз закриття кримінальних проваджень, причин відмови судів, і це все лягло в основу тренінгів, які ми в цьому році проводимо для поліції по всій країні за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем.

На кожній дільниці будуть алгоритми дій поліції та матеріали, які дадуть можливість поліцейським ідентифікувати найтиповіші порушення. Нині поліція отримала 2 483 звернення про порушення, станом на 6 березня правоохоронці відкрили вже 124 кримінальних проваджень та склали 486 адміністративних протоколів про порушення.

— Резонансні заяви про можливу організацію сіток із боку БПП та "Батьківщини". Окремі політики говорять, що "система агіататорів" використовується в інших країнах і нічого протизаконного тут немає. Що думаєте з цього приводу?

— Без агітаторів вибори просто неможливо уявити. У той же час, закон прямо забороняє укладати оплачувані угоди з громадянами на здійснення агітаційних послуг, а вся агітація повинна бути профінансована винятково у безготівковий спосіб із підзвітного виборчого фонду. Як ви вважаєте, чи у багатьох розвинутих країнах на виборах "ходить" безконтрольна готівка, за використання якої ніхто не звітує та не сплачує податки?

Як на мене, не варто плутати агітаторів як явище та спосіб їхнього використання в українській практиці. Ринок праці та послуг загалом є тіньовим, а виборчий — не виняток. Агітатори можуть і повинні бути узаконенні, виборчі фонди — обмежені на президентських виборах, а видатки виведені з тіні.

Переконана, що суспільний інтерес становить не лише кількість агітаторів, бо якщо їхня чисельність дорівнює кількості акумульованих за їхній рахунок голосів, то це прямий грошовий підкуп, а й штабістів, людей, котрі під виглядом експертів та політологів займаються відкритою пропагандою у медіа інтересів кандидатів, а їхня позиція є повністю політично заангажованою. Дуже б хотілося, щоб виборці не вводилися в оману, а лобісти інтересів кандидатів також були б включені до виборчих фондів та їхніх витрат.

— Чи є зараз передумови для масштабних фальсифікацій, які б могли кардинально вплинути на результат?

— Це запитання не дуже коректне, адже ми не даємо оцінок виборам у цілому до їхнього закінчення. Позитивні чи негативні оцінки можуть формувати невідповідну громадську думку. Ми максимально працюємо над тим, щоб виборчі порушення не мали впливу на кінцевий результат виборів.

— Якщо людина не проголосувала, чи можуть її голос використати та віддати за одного з кандидатів?

— Це — кримінальний злочин. Голосування за третю особу, або видача виборчого бюлетеню без законних на те підстав — дорога до тюрми. Звісно, родичам виборців, які перебувають за кордоном, чи сусідам таких громадян я би радила пересвідчитися у день виборів, що біля прізвищ їхніх знайомих не стоїть підпис третьої особи. Цей злочин дуже легко розслідується через запит до прикордонної служби щодо особи, яка виїхала за межі України і до дня голосування не поверталася.

Голосування за громадянина, який проігнорував вибори, теоретично можливе, але за умови змови між членами виборчої комісії. Тому краще все ж скористатися своїм бюлетенем самостійно.

— Можете коротко розповісти про основну ідею цих сіток – у чому конкретна вигода для організаторів?

— Я би не хотіла давати "шкідливі поради" організаторам підкупу, який є кримінальним злочином. За таке злодіяння зараз можна потрапити у в’язницю на 5 років, і це все, що потрібно знати про сітки. Якщо ж громадянину запропонували гроші в обмін на голос, то він може отримувати покарання до 2-х років обмеження волі, або великий штраф. До речі, не важливо, за кого ви проголосували, чи отримали кошти. Обіцянка уже є злочином, як і її прийняття.

— Ситуація навколо серіалу "Слуга народу". Наскільки розумію, знімати Володимира Зеленського з виборів ніхто не буде?

— У законі взагалі відсутня санкція за будь-які порушення у формі зняття з реєстрації кандидатів. З 2011 року, коли були внесені суттєві зміни в закон про вибори народних депутатів, припинення участі у виборах за порушення не передбачене взагалі. Це досить ліберально, але й обґрунтовано.

До 2012 року така санкція була "каральним мечем", який висів над кожним кандидатом із опозиції. На жаль, під час місцевих виборів 2010 року доволі багато кандидатів саме в цей спосіб усувалися з перегонів. Тож, якщо є питання до кандидата, то варто оскаржувати його дії в суді.

— Чи контролюється виборча кампанія у соціальних мережах?

— Інтернет, особливо соціальні мережі, не контролюються ЦВК. А за порушення порядку фінансування виборів у них, чи незаконні заклики, поки практики притягнення до відповідальності не було. Це є проблемою не лише для України, а й решти країн світу, оскільки глобальна мережа залишається самодостатнім інформаційним полем.

— З вашого досвіду — чи прийде молодь голосувати? Буде більше людей до 35 років на виборчих дільницях?

— Прогноз явки виборців — невдячна справа. Зараз соціологи оголошують про бажання прийти та проголосувати понад 81% респондентів. Утім, така явка є малоймовірною. Громадяни йдуть голосувати у зв’язку із загрозами чи подразниками. Попереду ще місяць скандалів та нагнітання ситуації, тож і явка може рости.

— Чи достатньо зареєстровано спостерігачів?

— Не знаю. Не впевнена, що ми з вами однаково оцінюємо їхню роль та задіяність. Фахових навряд буде багато, а натовп не зовсім незалежних людей зі статусом спостерігачів навряд чи додасть виборчому процесу якості дотримання процедур.

— Якщо кандидат має у ДВК (або краще в ОВК) декількох членів, то він може змінити хід виборів? Що думаєте?

— Комісія — колегіальний орган, тому чим більше у кандидата голосів, тим більше шансів на прийняття рішення на його користь. Фальшування результатів голосування — злочин, а технічні, втім, важливі речі можуть певним чином впливати на кінцевий результат для кандидата. Тому потрібно викорінювати практику технічних кандидатів, які по суті перешкоджають вільним виборам.

— За яких умов вибори можна визнати такими, що не відбулися?

— Вибори в межах національного одномандатного виборчого округу не можна визнати недійсними, на відміну від окремо взятих дільниць: якщо понад 5% бюлетенів будуть видані незаконно, відбудеться кратне голосування, або голосування особами, які не включені до списку виборців; якщо у скриньках опиниться на 10% більше бюлетенів, ніж виборців, які взяли участь у голосування (незаконне вкидання бюлетенів); знищення та пошкодження понад 5% бюлетенів у скриньках.

— Один із кандидатів, який не потрапив у 2-й тур, подає в суд і намагається визнати вибори такими, що не відбулися — чи може в таком випадку бути відтермінування 2-го туру?

— Ні, не може, оскільки терміни оскарження під час виборчого процесу чітко регламентовані та дуже короткі. Повторне голосування відбудеться в законний спосіб 21 квітня.

— Як будуть розподілятися місця у комісіях між двома кандидатами?

— Пропорційно.

— Законопроект №8270. Чи є шанс, що він буде прийнятий до початку парламентської кампанії?

— Сподіваємося, що так.

— Вибори проходитимуть за змішаною системою? Чи є шанси у нового Виборчого Кодексу?

— Парламентські вибори 2019 року будуть на 100% відбуватися за чинною системою. Станом на сьогодні шансів на прийняття Виборчого Кодексу немає.

— Що буде з членами ОВК, ДВК від тих кандидатів, які відмовилися брати участь у гонці? Хто займе їхні місця?

— Їх ніхто не буде заміняти, а такі члени комісій просто втратять повноваження. Є мінімальний склад ОВК, наприклад, 12 осіб, а нинішні в середньому по країні — 37 осіб. Тож комісії будуть працювати без тих членів комісій.

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