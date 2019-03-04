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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Это уже не смешно!" Зеленский жестко ответил СБУ на скандал с прослушкой

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан.

В комментарии ТСН Зеленский заявил, что сейчас он работает над "Кварталом", хоть и имеет мало времени в связи с предстоящими президентскими выборами.

"Если Служба безопасности или сотрудники следствия обнаружат, кто это был, что нас слушают и пишут... Возможно, им просто нравится наш юмор", — ответил актер.

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По его словам, работникам СБУ следует выполнять свои прямые обязанности: заботиться о безопасности страны и ее граждан.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что такое делают люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Зекоманда Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский продолжает уверенно возглавлять рейтинг электоральных симпатий украинцев. Согласно последним исследованиям, во втором туре Зеленский побеждает как Тимошенко, так и Порошенко.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СБУ
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Комментарии
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Смешно
44
Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Земля, это всё старые трюки - "...какой я несчастный, все меня не любят, враги атакуют...". Один дурачок уже о угрозах начал вопить, давай присоединяйся, будете хором выть, вы же клоуны, веселить должны.
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4
1
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Вовчик а я думал что ты работаеш над президентской программой. Или ты попутал квартал со страной? Тогда лучше не садись не в свои сани. Дрыгай ношками, это твое.
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1
пупкина племянник
пупкина племянник
вовчик переживает , чтоб его "дэбылльныэ" шуточки , раньше концертов не услышали
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6
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