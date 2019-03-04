"Это уже не смешно!" Зеленский жестко ответил СБУ на скандал с прослушкой

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан.

В комментарии ТСН Зеленский заявил, что сейчас он работает над "Кварталом", хоть и имеет мало времени в связи с предстоящими президентскими выборами.

"Если Служба безопасности или сотрудники следствия обнаружат, кто это был, что нас слушают и пишут... Возможно, им просто нравится наш юмор", — ответил актер.

По его словам, работникам СБУ следует выполнять свои прямые обязанности: заботиться о безопасности страны и ее граждан.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что такое делают люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — добавил Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский продолжает уверенно возглавлять рейтинг электоральных симпатий украинцев. Согласно последним исследованиям, во втором туре Зеленский побеждает как Тимошенко, так и Порошенко.

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