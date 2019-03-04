"Це вже не смішно!" Зеленський жорстко відповів СБУ на скандал із прослуховуванням

Кандидат у президенти Володимир Зеленський висловив розчарування скандалом із прослуховуванням на даху його офісу, закликавши СБУ дбати про безпеку громадян.

У коментарі ТСН Зеленський заявив, що зараз він працює над "Кварталом", хоч і має мало часу в зв'язку з майбутніми президентськими виборами.

"Якщо Служба безпеки або співробітники слідства виявлять, хто це був, що нас слухають і пишуть... Можливо, їм просто подобається наш гумор", — відповів актор.

За його словами, працівникам СБУ варто виконувати свої прямі обов'язки: дбати про безпеку країни та її громадян.

"Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Знаєте, сумно, що таке роблять люди, які повинні займатися безпекою громадян нашої країни", — додав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський продовжує впевнено очолювати рейтинг електоральних симпатій українців. Згідно з останніми дослідженнями, в другому турі Зеленський перемагає як Тимошенко, так і Порошенка.

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