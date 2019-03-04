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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Це вже не смішно!" Зеленський жорстко відповів СБУ на скандал із прослуховуванням

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський висловив розчарування скандалом із прослуховуванням на даху його офісу, закликавши СБУ дбати про безпеку громадян.

У коментарі ТСН Зеленський заявив, що зараз він працює над "Кварталом", хоч і має мало часу в зв'язку з майбутніми президентськими виборами.

"Якщо Служба безпеки або співробітники слідства виявлять, хто це був, що нас слухають і пишуть... Можливо, їм просто подобається наш гумор", — відповів актор.

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За його словами, працівникам СБУ варто виконувати свої прямі обов'язки: дбати про безпеку країни та її громадян.

"Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Знаєте, сумно, що таке роблять люди, які повинні займатися безпекою громадян нашої країни", — додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Зекоманда Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський продовжує впевнено очолювати рейтинг електоральних симпатій українців. Згідно з останніми дослідженнями, в другому турі Зеленський перемагає як Тимошенко, так і Порошенка.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Коментарі
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Земля, это всё старые трюки - "...какой я несчастный, все меня не любят, враги атакуют...". Один дурачок уже о угрозах начал вопить, давай присоединяйся, будете хором выть, вы же клоуны, веселить должны.
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4
1
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Вовчик а я думал что ты работаеш над президентской программой. Или ты попутал квартал со страной? Тогда лучше не садись не в свои сани. Дрыгай ношками, это твое.
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5
1
пупкина племянник
пупкина племянник
вовчик переживает , чтоб его "дэбылльныэ" шуточки , раньше концертов не услышали
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6
2

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