Порошенко во втором туре побеждают и Зеленский, и Тимошенко

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим оппонентам — и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

Так, при моделировании второго тура президентских выборов Порошенко проигрывает Тимошенко с результатом 24% против 31%, а Владимиру Зеленскому — с результатом 24% против 42%.

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

При этом Зеленский и Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор") — их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У Порошенко и Гриценко — по 4%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, лидерами предвыборных рейтингов также являются Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

Так, за Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 21,6% украинцев среди тех, кто намерены прийти на выборы, за Тимошенко — 14,9%, а за Порошенко — 14,4%.

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