МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Порошенко во втором туре побеждают и Зеленский, и Тимошенко

10.8тЧитать материал на украинском

Действующий президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает обоим своим оппонентам — и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в феврале.

Так, при моделировании второго тура президентских выборов Порошенко проигрывает Тимошенко с результатом 24% против 31%, а Владимиру Зеленскому — с результатом 24% против 42%.

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

При этом Зеленский и Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор") — их готовы поддержать по 7% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У Порошенко и Гриценко — по 4%.

Новости
Выборы-2019: названы лидеры президентского рейтинга

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, лидерами предвыборных рейтингов также являются Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

Так, за Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 21,6% украинцев среди тех, кто намерены прийти на выборы, за Тимошенко — 14,9%, а за Порошенко — 14,4%.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Юлия ТимошенкоПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
67
Комментарии
105
108
Смешно
8
Интересно
11
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кахно Юля
Кахно Юля
У Тимошенко набагато більший рейтинг! Її підтримують в кожному місті! Вона буде президентом)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Трейдштейн Юрий
Трейдштейн Юрий
Неодмінно перемога буде за Тимошенко! А Порошенко вже своє відпрацював)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Абрамович В'ячеслав
Абрамович В'ячеслав
ВірЮ в програму реальних дій Юлії Володимирівни! Весна Переможе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги