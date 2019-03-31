"Экзитполов много, а президент один!" Зеленский выступил с речью

В воскресенье, 31 марта, после закрытия избирательных участков, лидирующий кандидат в президенты, украинский шоумен Владимир Зеленский провел бриффинг.
Артист поблагодарил всех украинцев, которые отдали за него голоса. Трансляцию мероприятия вел канал 1+1.
"Спасибо всем украинцам, которые голосовали не по приколу. Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло – 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один", – сообщил лидер президентской гонки.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине закончились выборы президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.
Экзит-пол ТСН назвал лидеров на выборах президента в Украине.
У Зеленского отреагировали на результаты экзит-полов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовал на выборах главы государства.
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