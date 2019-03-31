"Екзитполів багато, а президент один!" Зеленський виступив з промовою

У неділю, 31 березня, після закриття виборчих дільниць, кандидат в президенти, український шоумен Володимир Зеленський провів брифінг.

Артист подякував усім українцям, які віддали за нього голоси. Трансляцію заходу вів канал 1 + 1.

"Спасибі всім українцям, які голосували не по приколу. Я побачив пару екзитполів. Ну що ж, це сталося – 30,4%. Як бачите, екзитполів багато, а президент один", – повідомив лідер президентських перегонів.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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