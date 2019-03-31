"Екзитполів багато, а президент один!" Зеленський виступив з промовою

У неділю, 31 березня, після закриття виборчих дільниць, кандидат в президенти, український шоумен Володимир Зеленський провів брифінг.
Артист подякував усім українцям, які віддали за нього голоси. Трансляцію заходу вів канал 1 + 1.
"Спасибі всім українцям, які голосували не по приколу. Я побачив пару екзитполів. Ну що ж, це сталося – 30,4%. Як бачите, екзитполів багато, а президент один", – повідомив лідер президентських перегонів.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні закінчилися вибори президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.
Екзит-пол ТСН назвав лідерів на виборах президента в Україні.
У Зеленського відреагували на результати екзит-полів.
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував на виборах глави держави.
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