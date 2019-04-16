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До дебатів з Порошенком: у Зеленського висловилися про зустріч з журналістами

1.3тЧитати матеріал російською

До дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат в президенти Володимир Зеленський навряд чи встигне організувати прес-конференцію для журналістів.

Про це заявив спікер штабу Зеленського в ефірі радіо НВ, передає "Укрінформ", зазначивши, що про політичні погляди актора "було сказано більше, ніж достатньо".

"При всьому бажанні, це малореально, оскільки у нас залишилися буквально пара днів - а в п'ятницю у нас дебати. Команда буде презентована до другого туру, як про це і говорив Зеленський. Тому, при всій повазі до колег, я гадаю, що це проект, що слабо реалізувати", - сказав Разумков.

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Також спікер штабу додав, що вже після другого туру президентських виборів провести подібну прес-конференцію буде "більш реально і можливо".

До дебатів з Порошенком: у Зеленського висловилися про зустріч з журналістами

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоДмитро Разумков
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиНСК Олімпійський
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