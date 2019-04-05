У Зеленского пытаются вынудить Порошенко отказаться от дебатов – Павел Казарин

Украинский журналист, телеведущий канала ICTV Павел Казарин станет модератором на официальных дебатах между двумя кандидатами в президенты, которые в любом случае пройдут 19 апреля на "Суспільному". Однако Павел не против провести дебаты между Порошенко и Зеленским и на "Олимпийском", если такие все же будут иметь место. Подробнее – в интервью OBOZREVATEL.

- Павел, как вы считаете, дебаты на "Суспільному" состоятся? Придут ли туда оба кандидата?

- Со всеми этими дебатами возникла небольшая неразбериха, я регулярно наблюдаю это в новостях. Дело в том, что дебаты, которые должны пройти на "Суспільному" 19 апреля в студии, это дебаты, которые предусмотрены в законе о выборах президента. И они обязательны, они пройдут в любом случае. Другой вопрос, что кандидаты не обязаны на них приходить. Кстати, в законе предусмотрено, что если один из кандидатов не приходит на дебаты, то его время переходит оппоненту.

Владимир Зеленский ТСН

- То есть, условно, если один из оппонентов не явился, то второй может говорить два часа подряд?

- Условно, да. Дебаты, которые обязательны, и которые должно проводить "Суспільне" за госсчет, они довольно регламентированы. Вы можете посмотреть дебаты 2010 года и понять, что это не хардток, это именно разговор двух кандидатов, или монолог одного из них, если второй не приходит. Ждать от них особенного рейтинга было бы наивно.

Судьба возможных дебатов на стадионе, которые сейчас все обсуждают, под большим вопросом. У меня есть большие сомнения, что штаб Владимира Зеленского в конечном итоге согласится на участие в них.

Но даже если штабы кандидатов придут к какому-то компромиссному решению и будут проводить дебаты на стадионе, то возникает вопрос: а будут ли они признанными теми самыми обязательными, которые финансируются за госсчет? Или оба штаба решат, что это факультативные, дополнительные дебаты, организацию которых они могут поручить стороннему подрядчику, который будет выбирать для него модератора.

Петр Порошенко

- А если вас пригласят ведущим на дебаты на НСК, вы согласитесь?

- Не вижу причин отказываться.

- Вчера Зеленский заявил, что он приглашает Юлию Тимошенко стать то ли модератором, то ли судьей на этих дебатах. Она справится с этой ролью?

- Мне кажется, что стратегия штаба Владимира Зеленского состоит не в том, чтобы провести дебаты, а в том, чтобы вынудить своего оппонента отказаться от участия в них. Поэтому каждый раз видим все новые дополнительные условия. Сначала заявили, что дебаты должны пройти на стадионе, потом было условие про медицинские анализы, потом условия про извинения, теперь условия про модератора Юлию Тимошенко.

Хотя мы прекрасно понимаем, что Юлию Владимировну трудно назвать в этом смысле неангажированным человеком. У нее есть очень четкая политическая позиция, и в том числе отношение к Петру Порошенко, которое она неоднократно высказывала. Поэтому я повторюсь, воспринимать последние заявления Владимира Зеленского нужно через призму того, что его штаб ищет причины, чтобы Петр Порошенко сам отказался от процедуры дебатов.

Владимир Зеленский

- Как вы считаете, от того, что сейчас происходит вокруг дебатов на НСК, кто получает дивиденды? На чьей стороне мяч?

- Этот мяч постоянно перепасовывают. Штабу Петра Порошенко нужно вытащить Зеленского из пространства шоу в пространство реальной политики. А штаб Владимира Зеленского пытается добиться обратного – вытащить Петра Порошенко из пространства реальной политики в пространство шоу. Каждый пытается сыграть свою игру на выгодном ему поле. Одновременно каждая сторона пытается навязать оппонентам свою повестку, чтобы доказать, кто тут главный и по чьим правилам эта игра происходит. Поэтому этот мяч постоянно пасуют.

Предложение провести дебаты на футбольном поле было сильным политтехнологическим шагом. Не менее сильным с точки зрения резонанса было и согласие Порошенко на дебаты на стадионе. Сейчас мы наблюдаем второй, а может даже третий виток этой взаимной перепасовки. Какие-то шаги у каждого штаба более удачные, какие-то менее. Гамбургский счет этого противостояния мы сможем подвести лишь 21 апреля.

Лично мне было бы очень интересно посмотреть на дебаты в любом виде - на стадионе или в студии. По одной простой причине. Я считаю, что дебаты - это важная часть политической культуры любой страны, и честно говоря, очень хотел бы услышать обоих кандидатов, их ответы на очень важные и судьбоносные для страны вопросы. Это позволило бы украинским избирателям не покупать кота в мешке.

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