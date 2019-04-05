У Зеленського намагаються змусити Порошенка відмовитися від дебатів — Павло Казарін

Український журналіст, телеведучий каналу ICTV Павло Казарін стане модератором на офіційних дебатах між двома кандидатами у президенти, які в будь-якому разі відбудуться 19 квітня на "Суспільному". Однак Павло не проти провести дебати між Порошенком і Зеленським і на "Олімпійському", якщо такі все ж матимуть місце. Детальніше — в інтерв'ю OBOZREVATEL.

— Павле, як ви вважаєте, дебати на "Суспільному" відбудуться? Чи прийдуть туди обидва кандидати?

— З усіма цими дебатами виникла деяка плутанина, я регулярно спостерігаю це в новинах. Річ у тім, що дебати, які мають відбутися на "Суспільному" 19 квітня у студії, це дебати, які передбачені законом про вибори президента. І вони обов'язкові, вони відбудуться в будь-якому разі. Інше питання, що кандидати не зобов'язані на них приходити. До речі, в законі зазначено, що якщо один із кандидатів не приходить на дебати, то його час переходить опоненту.

Володимир Зеленський ТСН

— Тобто, умовно, якщо один з опонентів не з'явився, то другий може говорити дві години поспіль?

— Умовно так. Дебати, які є обов'язковими, і які має проводити "Суспільне" за держрахунок, вони досить регламентовані. Ви можете подивитися дебати 2010 року і зрозуміти, що це не хардток, це саме розмова двох кандидатів, або монолог одного з них, якщо другий не приходить. Чекати від них особливого рейтингу було б наївно.

Доля можливих дебатів на стадіоні, які зараз всі обговорюють, під великим питанням. У мене є великі сумніви, що штаб Володимира Зеленського зрештою погодиться на участь у них.

Але навіть якщо штаби кандидатів прийдуть до якогось компромісного рішення і проводитимуть дебати на стадіоні, то виникає запитання: а чи будуть вони визнаними тими самими обов'язковими, які фінансуються за держрахунок? Чи обидва штаби вирішать, що це факультативні, додаткові дебати, організацію яких вони можуть доручити сторонньому підряднику, який обиратиме для нього модератора.

Петро Порошенко

— А якщо вас запросять ведучим на дебати на НСК, ви погодитеся?

— Не бачу причин відмовлятися.

— Вчора Зеленський заявив, що він запрошує Юлію Тимошенко стати чи то модератором, чи то суддею на цих дебатах. Вона впорається з цією роллю?

— Мені здається, що стратегія штабу Володимира Зеленського полягає не в тому, щоб провести дебати, а в тому, щоб змусити свого опонента відмовитися від участі в них. Тому щоразу бачимо все нові додаткові умови. Спочатку заявили, що дебати мають відбутися на стадіоні, потім була умова про медичні аналізи, потім умови для виправдання, тепер умови про модератора Юлію Тимошенко.

Хоча ми чудово розуміємо, що Юлію Володимирівну важко назвати в цьому сенсі незаангажованою людиною. У неї є дуже чітка політична позиція, і зокрема ставлення до Петра Порошенка, яке вона неодноразово висловлювала. Тому я повторюся, сприймати останні заяви Володимира Зеленського треба крізь призму того, що його штаб шукає причини, щоб Петро Порошенко сам відмовився від процедури дебатів.

Володимир Зеленський

— Як ви вважаєте, від того, що зараз відбувається навколо дебатів на НСК, хто отримує дивіденди? На чиєму боці м'яч?

— Цей м'яч постійно перепасовується. Штабу Петра Порошенка треба витягнути Зеленського з простору шоу у простір реальної політики. А штаб Володимира Зеленського намагається домогтися зворотного — витягнути Петра Порошенка з простору реальної політики у простір шоу. Кожен намагається зіграти свою гру на вигідному йому поле. Водночас кожна сторона намагається нав'язати опонентам свій порядок, щоб довести, хто тут головний і за чиїми правилами ця гра відбувається. Тому цей м'яч постійно пасують.

Пропозиція провести дебати на футбольному полі була сильним політтехнологічних кроком. Не менш сильним з точки зору резонансу була і згода Порошенка на дебати на стадіоні. Зараз ми спостерігаємо другий, а може навіть третій виток цього взаємного перепасування. Якісь кроки у кожного штабу більше вдалі, якісь менше. Гамбурзький рахунок цього протистояння ми зможемо підбити лише 21 квітня.

Особисто мені було б дуже цікаво подивитися на дебати, в якому б вигляді вони не відбулися, на стадіоні чи у студії. З однієї простої причини. Я вважаю, що дебати це важлива частина політичної культури будь-якої країни, і, чесно кажучи, дуже хотів би почути обох кандидатів, їхні відповіді на дуже важливі і доленосні для країни питання. Це дозволило б українським виборцям не купувати кота в мішку.

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