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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": как будут охранять и что нельзя нести с собой

1.8тЧитать материал на украинском

У правоохранителей достаточно средств, состава и законодательной базы, чтобы обеспечить безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".

Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко во время политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина". Отмечается, что меры безопасности будут обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и ГоСЧС.

При этом, подчеркнул он, проверки на НСК "Олимпийский" во время дебатов будут "глубокие и придирчивые".

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НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский"

"Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано, как оружие, даже если оно легально, к примеру газовые баллончики, ножи, метательные предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника", — сказал Шевченко.

Также он сообщил, что техника безопасности на НСК "Олимпийский" предусматривает оперативную эвакуацию 7 тыс. человек в случае поступления сообщения о минировании.

"Этот объект будет заранее проверен и взят под охрану, а также если такие звонки будут в режиме 24/7... то я думаю, что мы справимся и будем принимать адекватные решения", — пообещал спикер МВД.

Ранее Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом до сих пор стороны не договорились о точной дате проведения дебатов.

Однако в НСК и штабе Зеленского официально не подтвердили договоренность с командой Порошенко.

В "Олимпийском" в то же время отметили, что стадион арендованштабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаМинистерство внутренних дел Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я бы поручил вести эти дебаты...Порубию...Знатный дурачок..Он там был бы как рыба в воде.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...берите побольше сала горилки и..попкорна...))))Шоу для дебилов будет знатное На входе будут вручать справка из психдиспансера...о хронической болезни))
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