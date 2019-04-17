Дебати на "Олімпійському": як будуть охороняти і що не можна нести з собою

У правоохоронців достатньо коштів, складу і законодавчої бази, щоб забезпечити безпеку під час дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський".

Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко під час політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна". Відзначається, що заходи безпеки будуть забезпечуватися силами Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС.

При цьому, підкреслив він, перевірки на НСК "Олімпійський" під час дебатів будуть "глибокі і прискіпливі".

НСК "Олімпійський"

"Будь ласка, всі, хто зможе і захоче туди прийти, ні в якому разі не беріть із собою нічого, що може бути використано, як зброя, навіть якщо воно легальне, наприклад газові балончики, ножі, металеві предмети. Також нічого, що може бути використано як піротехніка", — сказав Шевченко.

Також він повідомив, що техніка безпеки на НСК "Олімпійський" передбачає оперативну евакуацію 7 тис. осіб у разі надходження повідомлення про мінування.

"Цей об'єкт буде заздалегідь перевірений і взятий під охорону, а також якщо такі дзвінки будуть в режимі 24/ , то я думаю, що ми впораємося і будемо приймати адекватні рішення", — пообіцяв спікер МВС.

Раніше Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". При цьому до цих пір сторони не домовилися про точну дату проведення дебатів.

Однак у НСК і штабі Зеленського офіційно не підтвердили домовленість із командою Порошенка.

В "Олімпійському" у той же час відзначили, що стадіон орендованийштабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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