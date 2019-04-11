100% явка: на Донетчине заявили о масштабной фальсификации результатов выборов

Полиция Донетчины начала проверку из-за вероятной фальсификации итогов выборов президента Украины в 48 избирательных участках области.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей. Уточняется, что полицейские обратили внимание на публикацию в сети об аномально высокой явке избирателей.

"На 9 участках – 100% явка избирателей, остальные 39 – более 90%. Сообщается, что это почти в 5 раз больше среднеобластного показателя", – отмечают в пресс-службе.

По указанной информацией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины ("Подделка или незаконное изготовление или использование избирательных документов").

Иллюстрация. Выборы в Украине 24 Канал

Напомним, недавно полиция сообщила, что в Мангушском районе Донетчины разница в количестве голосов в пользу одного из кандидатов может быть увеличена в 9 раз. По этому факту проводится досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В полиции Киева заявили о фиксации более 170 нарушений избирательного процесса 31 марта, а всего по Украине – их более 1600. К примеру, в столице люди жаловались на наличие в списках избирателей "мертвых душ".

На одном из избирательных участков протоколы с подписями и печатями комиссий опубликовали в интернете еще до окончания выборов президента Украины.

Также в день выборов был зафиксирован случай попытки избирателя съесть свой бюллетень. Кроме того, полицейским пришлось столкнуться с ложными сообщениями о минировании участков – таких было 18.

Некоторые украинские и зарубежные топ-чиновники попались на нарушении закона на выборах-2019.

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