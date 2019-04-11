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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

100% явка: на Донетчине заявили о масштабной фальсификации результатов выборов

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Полиция Донетчины начала проверку из-за вероятной фальсификации итогов выборов президента Украины в 48 избирательных участках области.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей. Уточняется, что полицейские обратили внимание на публикацию в сети об аномально высокой явке избирателей.

"На 9 участках – 100% явка избирателей, остальные 39 – более 90%. Сообщается, что это почти в 5 раз больше среднеобластного показателя", – отмечают в пресс-службе.

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По указанной информацией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины ("Подделка или незаконное изготовление или использование избирательных документов").

Иллюстрация. Выборы в Украине

Иллюстрация. Выборы в Украине

24 Канал

Напомним, недавно полиция сообщила, что в Мангушском районе Донетчины разница в количестве голосов в пользу одного из кандидатов может быть увеличена в 9 раз. По этому факту проводится досудебное расследование.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
Национальная полиция УкраиныфальсификацииВыборы 2019
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