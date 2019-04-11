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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

100% явка: на Донеччині заявили про масштабну фальсифікацію результатів виборів

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Поліція Донеччини почала перевірку через ймовірну фальсифікацію підсумків виборів президента України у 48 виборчих дільницях області.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронців. Уточнюється, що поліцейські звернули увагу на публікацію в мережі про аномально високу явку виборців.

"На 9 ділянках – 100% явка виборців, решта 39 – більше 90%. Повідомляється, що це майже у 5 разів більше за середньообласний показник", – відзначають у прес-службі.

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За вказаною інформацією відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 158 Кримінального кодексу України ("Підробка або незаконне виготовлення або використання виборчих документів").

Ілюстрація. Вибори в Україні

Ілюстрація. Вибори в Україні

24 Канал

Нагадаємо, нещодавно поліція повідомила, що в Мангушському районі Донеччини різниця в кількості голосів на користь одного з кандидатів може бути збільшена в 9 разів. За цим фактом проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У поліції Києва заявили про фіксацію більше 170 порушень виборчого процесу 31 березня, а всього по Україні – їх більше 1600. Наприклад, у столиці люди скаржилися на наявність у списках виборців "мертвих душ".

  • На одній із виборчих дільниць протоколи з підписами та печатками комісій опублікували в інтернеті ще до закінчення виборів президента України.

  • Також у день виборів було зафіксовано випадок спроби виборця з'їсти свій бюлетень. Крім того, поліцейським довелося зіткнутися з помилковими повідомленнями про мінування дільниць – таких було 18.

  • Деякі українські та зарубіжні топ-чиновники попалися на порушенні закону на виборах-2019.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Національна поліція УкраїнифальсифікаціїВыборы 2019
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