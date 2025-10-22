'Звучит просто': Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине по линии фронта. Он поддержал эту идею, отметив, что согласен с американским лидером.

Соответствующее заявление Рютте сделал в среду, 22 октября. Он процитировал слова Трампа, адресованные Москве и Киеву – "остановитесь там, где вы есть".

"Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно. Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь – это главное послание", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что не может точно спрогнозировать, какие именно встречи и в какой обстановке будут происходить в дальнейшем. Однако точно можно сказать, что состоится много дискуссий со всеми вовлеченными лидерами, включая руководителей России и Украины.

Предложение Трампа и реакция на него

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине. Именно так он подвел итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Согласно словам президента США, он предлагает сторонам заморозить конфликт по существующей линии боестолкновений.

"Достаточно крови было пролито, а линии владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба объявят победу, пусть история решит, кто прав", – предложил Трамп.

На следующий день он вновь призвал Москву и Киев "немедленно прекратить войну" и "вернуться домой". По словам Трампа, аналогичный призыв он сделал и во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Трамп прав, в таких обстоятельствах мы должны остановиться, где мы есть (о боевых действиях. – Ред.), и говорить о реальном мире. Я открыт к двусторонним, трехсторонним форматам, которые могут приблизить к миру", – ответил на это Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. "Делать до прекращения огня какие-то договоренности по территориям... Важно сделать первый шаг – прекращения огня", – сказал он.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Дональда Трампа о прекращении огня на фактической линии разграничения в Украине. Он заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях не меняется.

На брифинге 19 октября Трамп повторил предложение "остановиться на линии фронта, где пролегает линия боевых действий". В Кремле назвали эту инициативу "газетным сообщением".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с руководством страны-агрессора России, в том числе и к обсуждению вопросов территорий. Однако таким переговорам должно предшествовать достижение устойчивого прекращения огня.

