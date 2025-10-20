'Газетное сообщение': в Кремле прокомментировали идею остановить войска по линии соприкосновения в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня на фактической линии разграничения в Украине. Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях не меняется.

Об этом он сказал в понедельник, 20 октября. Трамп ранее обсуждал этот вопрос с Путиным и предлагал аналогичную договоренность украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который согласился с идеей временного прекращения огня.

На брифинге 19 октября Трамп повторил предложение "остановиться на линии фронта, где пролегает линия боевых действий".

В Кремле назвали эту инициативу "газетным сообщением".

"Много было разных заявлений по этому поводу. Эта тема неоднократно поднималась во время контактов РФ и США. Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность РФ не меняется", – сказал Песков.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед встречей кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште придется сделать много "домашней работы". По его словам, подготовка саммита Россия–США пока не начата полностью и стартует только сейчас.

Накануне Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт на встречу Трампа с российским диктатором Путиным. Президент убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны, и любые решения должны приниматься при участии Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

