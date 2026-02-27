В ЕС определились, возвращать ли мужчин-беженцев в Украину: какой план приняли

Сейчас Еврокомиссия не рассматривает вопрос возвращения в Украину мужчин призывного возраста, которые находятся под временной защитой в Европейском Союзе (ЕС). Никаких изменений в соответствующее положение не ожидается как минимум до конца 2026 года.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе 27 февраля. Таким образом он ответил на вопрос журналиста относительно дебатов о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", – ответил Ламмерт и добавил, что до марта 2027 года соответствующие правила будут оставаться в силе.

Что предшествовало

По данным Luxembourg Times, на прошлой неделе министр внутренних дел Леон Глоден заявил, что с прошлого лета в Люксембурге больше украинцев, чем обычно, подали заявки на получение временного статуса защиты. Он назвал "странным" то, что европейские страны массово поддерживают Украину, но "люди, которые должны бороться за Украину, потом приезжают в разные страны-члены ЕС" как искатели убежища.

"Мы должны найти решение вместе", – добавил министр внутренних дел.

24 февраля министр обороны Люксембурга Юрико Бакес, которая посетила митинг по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, поддержала заявление своего коллеги. Она пояснила, что сначала среди украинских беженцев, которых принимал Люксембург, было много женщин и детей, но в последние месяцы среди них существенно увеличилось количество мужчин.

"И я считаю это определенной проблемой, если, с одной стороны, мы оказываем военную поддержку, чтобы украинцы могли защищаться, и одновременно с тем в Люксембург приезжают молодые мужчины. Я тоже считаю это проблемой", – подчеркнула Бакес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Люксембурге продлили режим временной защиты для граждан Украины еще на год – до 4 марта 2027 года. Но, чтобы не лишиться убежища, беженцы должны заменить свои биометрические карты со старым сроком действия.

