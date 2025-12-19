"Мяч на стороне Киева": Путин сделал циничное заявление о мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о прекращении войны, которую он развязал против нашего государства. На этот раз он переложил ответственность за дальнейшие шаги на Украину и ее партнеров.

Недавно президент РФ заявил, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта в Украине. Однако, по его словам, инициатива полностью на стороне Киева и его европейских партнеров.

"РФ соглашается на переговоры и завершение конфликта на Украине, мяч целиком на стороне Киева и его европейских партнеров", – заявил российский диктатор.

На каких условиях Россия готова завершить войну

19 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова завершить войну, но исключительно на условиях полной капитуляции Украины. Это требование он замаскировал под формулировку "озвученные летом 2024 года условия". При этом Путин "не видит готовности Киева к миру и утверждает, что Украина якобы отказывается от завершения "конфликта" "мирными средствами".

Заявленные Кремлем "условия" прекращения полномасштабной войны Владимир Путин озвучил 14 июня 2024 года во время совещания с руководством МИД РФ в Москве. Подавляющее большинство экспертов, аналитиков, представителей украинской власти и западных политических кругов считают, что ультиматумы российского диктатора фактически означают капитуляцию Украины.

В Кремле решили требовать то, чего не удалось достичь военным путем. Среди озвученных Путиным требований – полный вывод украинских войск с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от курса на вступление в НАТО и закрепление нейтрального внеблокового и безъядерного статуса.

Отдельно речь шла о так называемой "демилитаризации" и "денацификации". Также Кремль требует "обеспечения прав" русскоязычного населения, международного признания аннексии Крыма и оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, включая областные центры. Отдельным пунктом выдвинуто требование полной отмены западных санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на поездку украинского президента Владимира Зеленского в Купянск (Харьковская область), российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Президент страны-агрессора утверждает, что в российском окружении находятся более 3 тысяч украинских военных.

Также напомним, российский диктатор отметил, что войска РФ якобы демонстрируют высокую боеспособность на фронте и способны наращивать темпы наступления для расширения буферной зоны. Также кремлевский глава вспомнил о ракете "Орешник" и пообещал, что РФ поставит это вооружение на боевое дежурство до конца года.

