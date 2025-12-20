Возможные переговоры с РФ, США и Европой: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности многосторонних переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров. По его словам, инициатива такого формата исходила от американской стороны.

Видео дня

В то же время окончательные шаги зависят от результатов предварительных консультаций между Украиной и США. Об этом глава государства заявил в субботу, отвечая на вопросы СМИ.

Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты Америки планируют отдельную встречу с представителями России.

Именно после этого, по словам президента, американская сторона предложила формат возможных дальнейших переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, представителей Европы.

"Действительно Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат, насколько я понимаю, Украина, Америка, россияне, ну так, как там есть и представители Европы, наверное, и Европа", – сказал он.

Глава государства отметил, что привлечение европейских партнеров выглядит логичным шагом в случае проведения совместной встречи. В то же время он подчеркнул, что такие переговоры целесообразно проводить только после понимания результатов первого раунда диалога между Украиной и США.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона должна четко осознавать, есть ли положительные наработки после предыдущих консультаций. Именно от этого будет зависеть дальнейшая позиция Киева и формат возможного продолжения переговорного процесса.

Президент также сообщил, что перед принятием любых решений команда переговорщиков обязательно проинформирует его об итогах первого круга диалога. Только после этого, по его словам, будет понятно, как действовать дальше.

Кроме того, Зеленский отметил, что пока не имеет окончательной информации о реакции США после консультаций с российской стороной. В то же время он добавил, что ожидает получить эти данные уже в ближайшее время.

Напомним, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку над тремя основными документами: рамочный план из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Украинский президент подчеркнул, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

