"Мы должны поддерживать отношения": Рубио объяснил, зачем требовались переговоры с Россией в Эр-Рияде

США решили провести прямые переговоры с Россией в Саудовской Аравии, чтобы выяснить, насколько она серьезно настроена на достижение мира в Украине. Прямой диалог – это единственный способ проверить искренность и правдивость намерений Кремля о прекращении боевых действий.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж, опубликованном на сайте Государственного департамента США. Он подчеркнул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Рубио отметил, что США должны поддерживать определенный уровень контактов с Москвой даже если не одобряют ее действия, как это было во время Холодной войны. При этом он подчеркнул, что во время встречи в Эр-Рияде не обсуждали конкретные детали потенциального мирного соглашения.

"В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией, независимо от того, нравится нам все, что они делают или нет, как это было с Советским Союзом, и мы должны иметь возможность проверить, серьезно ли они настроены на прекращение этой войны", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии затрагивали два ключевых аспекта: упорядочение работы дипломатических представительств и возможных сфер геополитического сотрудничества. В то же время четкого ответа на заинтересованность России в мире пока нет.

На вопрос, готова ли Россия к мирному урегулированию, госсекретарь заявил, что Вашингтон это выясняет. По его словам, дальнейшие действия Кремля покажут, насколько Москва действительно стремится к прекращению войны.

"Я пока не могу ответить, серьезно они настроены на мир или нет. Это будет зависеть от того, как они будут действовать дальше. Единственное, о чем мы договорились, – это то, что мы будем говорить о мире", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжить работу и назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

По итогам советник по вопросам национальной безопасности США Майк Уолтц отметил важность окончательного завершения боевых действий. Он заверил, что предстоящие переговоры обязательно будут включать дискуссии по территориям и гарантиям безопасности.

В то же самое время в столице Турции состоялась встреча президента Зеленского с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Переговоры проходили по темам дальнейшего развития отношений стран в сферах экономики, обороны и дипломатии.

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