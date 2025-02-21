Зеленский скоро подпишет соглашение о полезных ископаемых, – Уолтц

Президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время подпишет с Соединенными Штатами соглашение о полезных ископаемых. По крайней мере, 21 февраля окружение американского президента Дональда Трампа пыталось убедить в этом конференцию консервативных политических действий CPAC in DC 2025.

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Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. По его словам, подписание данного соглашения будет "хорошо для Украины".

Уолтц напомнил, что это именно президент Зеленский, еще осенью прошлого года, в рамках "Плана победы" предложил американцам инвестировать в Украину – по словам советника Трампа, "инвестировать в редкоземельные металлы".

"В этом суть. Президент Зеленский намерен подписать это соглашение. Вы увидите это уже в очень короткие сроки. И это хорошо для Украины. Ведь что лучше для Украины, нежели быть в экономическом партнерстве с Соединенными Штатами?" – спросил американский чиновник у ведущей конференции.

Уолтц также в качестве аргумента отметил, что американские власти "обязаны вернуть те миллиарды, которые были вложены в войну" их предшественниками.

Отдельно советник американского президента пообещал, что Трамп в этом году будет номинирован на Нобелевскую премию мира – за то, что "эта война закончится и закончится уже скоро".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале февраля американский президент заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь. 12 февраля в Украину прибыл министр финансов США Скотт Бессент – с соответствующими черновиками соглашения. Но договор не был подписан.

Уже тогда заявлялось, что Украина готова подписать соглашение об использовании ископаемых. Однако только после доработки документа пунктами, содержащими предоставление гарантий безопасности и четкие экономические преимущества.

Но в Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписывать предложенное США соглашение. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

Отметим, что проект соглашения, которое США предлагали президенту Зеленскому на прошлой неделе, выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Документ также предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

Так или иначе, но по последним сообщениям, администрация Трампа уже предоставила Украине новый, якобы "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых. Причем, в Офисе президента Украины утверждают, что работа над соглашением продолжается.

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