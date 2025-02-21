'У них нет никаких козырей, но они играют жестко': Трамп охарактеризовал переговоры с Украиной

Президент США Дональд Трамп считает Украину сильным игроком в любом переговорном процессе. По его словам, и он лично, и весь мир завяз в войне в Украине, поэтому ее необходимо прекратить за столом переговоров.

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Об этом он 21 февраля рассказывал во время встречи с губернаторами-республиканцами в Белом доме. Трамп вновь заявил, что говорил лично с российским диктатором, и это "были хорошие переговоры".

"У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, а с Украиной у меня были не очень хорошие переговоры. У них (Украины – OBOZ.UA) нет никаких козырных карт, но они играют очень жестко. Но мы не позволим этому продолжаться, потому что эта война страшна. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом, но это произошло. Поэтому я зааяз в этом и весь мир завяз в этом", – сказал американский президент.

Он несколько раз повторил слово "ужасно", рассказывая о войне в Украине, об "разрушенных городах", "миллионах погибших людей" и "каждую неделю погибающих молодых солдатах".

"Это плохо и для России, и для Украины, и для нас – в гуманитарном плане. Но у нас есть люди, которым лучше сесть за стол переговоров и положить этому конец", – отметил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления российского диктатора Путина в отношении Украины, на которые в последнее время ссылается американский президент, не соответствуют действительности. Нет доказательств того, что Путин отказался от своих целей по Украине и согласится на переговоры, которые приведут к длительному миру – в этом уверены разведчики и Соединенных Штатов, и Европы.

Недавно Трамп вновь утверждал, что говорил с Путиным и якобы последний хочет, чтобы война в Украине закончилась. Причем, по его словам, у россиянина нет намерений полностью оккупировать и контролировать Украину. Поэтому прекращение огня – уже "не слишком отдаленное будущее", заверил американец.

Также Трамп не скрывает, что лично он верил раньше и сейчас доверяет Путину.

Отдельно президент США обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот выманил у Америки 350 миллиардов долларов на войну. Трамп подчеркнул, что украинский президент якобы убедил Вашингтон вкладывать огромные средства в военную помощь, тогда как США, по его мнению, не будут иметь ничего взамен от этого.

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