Беженцы могут получать украинскую пенсию в Польше: какие документы нужны
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Украинцы, получающие пенсию, имеют право на выплату даже в случае выезда в ряд стран, в том числе в Польшу. В таком случае им необходимо оформить перевод назначенной пенсии или обратиться за назначением выплаты, если пенсионный возраст наступил в Польше.
Об этом сообщает inPoland. Отмечается, что это регулируется двусторонним Соглашением о социальном обеспечении между Украиной и Польшей от 18 мая 2012 года.
Перечисление уже назначенной пенсии в Польшу
Чтобы получать украинскую пенсию на банковский счет в Польше, необходимо обратиться в польский Фонд социального страхования (ZUS) и подать заявление по форме ETR-U. Для этого нужно предоставить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- документ, подтверждающий проживание в Польше (вид на жительство, польское удостоверение личности или справка о статусе UKR PESEL);
- справка из польского банка о реквизитах счета IBAN в формате EUR.
Важное условие для выплаты
Пенсия будет начисляться ежеквартально только при условии, что пенсионер будет подтверждать факт нахождения в живых.
Поэтому получатели выплат должны ежегодно до 31 декабря направлять в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявление "Подтверждение о том, что лицо находится в живых". Оно должно быть заверено польским органом социального страхования (ZUS), нотариусом или украинским консульством.
Если не подать документ до 31 декабря, выплату пенсии приостановят с 1-го квартала следующего года.
Назначение пенсии, если пенсионный возраст наступил в Польше
Если человек достиг пенсионного возраста уже во время проживания в Польше, он может обратиться в местное отделение ZUS для оформления выплат за страховой стаж, накопленный в Украине. Вместе с пакетом документов необходимо предоставить:
- заявление по форме PL-UA 7;
- паспорт и РНОКПП (налоговый номер);
- подтверждение страхового стажа в Украине (трудовая книжка, диплом об очной форме обучения, военный билет и т. п.).
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, проживающие в Польше, могут рассчитывать на получение местной минимальной пенсии. Однако только при соблюдении ряда условий – без этого надеяться на выплату не стоит. К таким условиям относится достаточный стаж уплаты взносов.
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