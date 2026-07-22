Беженцы могут получать украинскую пенсию в Польше: какие документы нужны

Украинцы, получающие пенсию, имеют право на выплату даже в случае выезда в ряд стран, в том числе в Польшу. В таком случае им необходимо оформить перевод назначенной пенсии или обратиться за назначением выплаты, если пенсионный возраст наступил в Польше.

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Об этом сообщает inPoland. Отмечается, что это регулируется двусторонним Соглашением о социальном обеспечении между Украиной и Польшей от 18 мая 2012 года.

Перечисление уже назначенной пенсии в Польшу

Чтобы получать украинскую пенсию на банковский счет в Польше, необходимо обратиться в польский Фонд социального страхования (ZUS) и подать заявление по форме ETR-U. Для этого нужно предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, подтверждающий проживание в Польше (вид на жительство, польское удостоверение личности или справка о статусе UKR PESEL);

справка из польского банка о реквизитах счета IBAN в формате EUR.

На что следует обратить внимание: выплаты осуществляются в евро на польский банковский счет ежеквартально. При этом выплата производится в размерах, предусмотренных законодательством Украины, но без учета отдельных возрастных компенсационных надбавок.

Важное условие для выплаты

Пенсия будет начисляться ежеквартально только при условии, что пенсионер будет подтверждать факт нахождения в живых.

Поэтому получатели выплат должны ежегодно до 31 декабря направлять в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявление "Подтверждение о том, что лицо находится в живых". Оно должно быть заверено польским органом социального страхования (ZUS), нотариусом или украинским консульством.

Если не подать документ до 31 декабря, выплату пенсии приостановят с 1-го квартала следующего года.

Назначение пенсии, если пенсионный возраст наступил в Польше

Если человек достиг пенсионного возраста уже во время проживания в Польше, он может обратиться в местное отделение ZUS для оформления выплат за страховой стаж, накопленный в Украине. Вместе с пакетом документов необходимо предоставить:

заявление по форме PL-UA 7;

паспорт и РНОКПП (налоговый номер);

подтверждение страхового стажа в Украине (трудовая книжка, диплом об очной форме обучения, военный билет и т. п.).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, проживающие в Польше, могут рассчитывать на получение местной минимальной пенсии. Однако только при соблюдении ряда условий – без этого надеяться на выплату не стоит. К таким условиям относится достаточный стаж уплаты взносов.

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