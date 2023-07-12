Зеленский о саммите в Вильнюсе: результат хороший, но если бы было приглашение – был бы идеальным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими. Однако, по его мнению, они были бы идеальными, если бы Киев получил приглашение в Альянс.

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Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 12 июля. "Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были идеальными", – сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что важным результатом саммита является признание того, что Украина не нуждается в плане действий по членству (ПДЧ) на пути в НАТО.

Кроме того, Киев получил "очень положительные новости" относительно новых пакетов оборонной поддержки от партнеров.

После пресс-конференции запланировано заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами-партнерами, а также инаугурационное заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.

Кроме того, Зеленский проведет ряд двусторонних встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. По итогам первого дня страны-участницы согласились на отмену ПДЧ для Украины, а приглашение пообещали отправить, "когда все союзники согласятся и будут выполнены условия".

– Столтенберг заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо работать над реформами и совместимости армий. Также интеграция в Альянс зависит от войны с РФ.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что путь в НАТО для нашей страны стал короче, но не быстрее.

– В Белом Доме заявили, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку якобы грозит войной Альянса с РФ.

– Зеленский, выступая 11 июля на центральной площади в Вильнюсе, призвал никогда не оглядываться на Москву.

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