'Это принципиальная позиция': Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не заменят Украине членство в НАТО

Никакие гарантии безопасности не заменят Украине членства в НАТО. Вступление нашей страны в Североатлантический альянс является самой мощной гарантией того, что в Европе больше не будет войны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". Комментируя приемлемость "израильской" модели безопасности для украинского государства, он отметил, что Киев устроит любая модель, которая не является альтернативой членству в НАТО.

Так, Израиль является самым стойким партнером США на Ближнем Востоке и помощь ему изложена в 10-летних соглашениях. Последнее из них обязывает предоставить 38 млрд долларов с 2019 по 2028 год.

"Нам не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие. Мы не отдадим членство в НАТО за какие-либо обещания. Потому что все понимают, и партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны – это членство Украины в Альянсе", – объяснил Кулеба.

По словам главы МИД, все остальные гарантии безопасности – это хорошо, но ничто не заменит членство в НАТО. И это принципиальная позиция президента Украины, которая "будет реализована в принимаемых решениях".

Министр подчеркнул, что Киев теперь должен реализовать решение Вильнюсского саммита, чтобы ускорить путь в НАТО. Этот путь стал короче, но не быстрее.

"Есть план А – членство Украины в НАТО. Вопрос только в том, чтобы как можно скорее пройти этот путь. ...Нам не нужен никакой план Б", – заявил Кулеба.

Он добавил, что некоторые хотят, чтобы Украина вступила в НАТО "через много лет", а в Киеве – "чтобы это произошло намного-много быстрее".

"И, в конце концов, я думаю, что будет именно так, как мы хотим", – считает министр.

На вопрос о том, понимают ли союзники и их разведки, когда закончится война в Украине, Кулеба ответил, что, "если бы меньше смотрели на членство Украины в НАТО через призму позиции Москвы, то и сегодня формулировка была бы другой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. По итогам первого дня было объявлено об отмене ПДЧ для Украины, а приглашение на присоединение обещают отправить, когда все союзники согласятся и "условия будут выполнены".

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Украине для вступления в НАТО необходимо работать над реформами и совместимости армий. Также вступление зависит от войны, развязанной Россией.

– В США заявили, что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это якобы приведет к войне с РФ.

– Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на центральной площади в Вильнюсе, заявил: крайне важно, чтобы больше никто никогда не оглядывался на Москву.

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