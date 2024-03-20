Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов: о чем договорились. Фото и видео

В среду, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили пути усиления оборонных возможностей Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. Отмечается, что во время встречи особое внимание было уделено усилению украинской системы ПВО, обеспечению украинских военных артиллерией, бронетехникой и БПЛА.

Президент отметил важность фиксации в двустороннем договоре безопасности предоставления Украине военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году, а также мощный военный блок.

Отдельно Зеленский отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил признательность нидерландскому правительству за важное решение о передаче Украине истребителей F-16. Стороны также обсудили дальнейшую реализацию евроатлантических устремлений Украины.

В рамках визита политик вместе с делегацией посетила Днепр. Там она собственными глазами увидела разрушительные последствия российского воздушного террора.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 20 марта позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моде. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе встречу команд и заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

– В среду, 20 марта, президент обратился к участникам третьего саммита за демократию. Он заявил, что Украина презирает колонизаторский взгляд на мир. Именно он распределяет нации между так называемыми великими государствами или геополитическими полюсами.

– Президент Украины анонсировал новые соглашения с партнерами по безопасности. Также наша страна будет делать новые шаги по привлечению к ответственности российских военных преступников.

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