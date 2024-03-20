'Украина презирает колонизаторский взгляд на мир': Зеленский обратился к участникам третьего саммита за демократию. Видео

Мы презираем колонизаторский взгляд на мир. Он распределяет нации между так называемыми великими государствами или геополитическими полюсами.

С такими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам третьего саммита за демократию. Выступление он опубликовал в среду, 20 марта, в своем Telegram-канале.

"Украина не делит мир на больших и малых. На тех, кто якобы больше заслуживает внимания и кто якобы меньше. Каждая нация имеет значение", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что, стремясь к справедливому завершению российской войны против украинского народа, нужно дать каждой нации уверенность, что ее безопасность будет нерушимой. По его мнению, это станет возможным, когда Украина завершит эту войну не на условиях агрессора и не на навязанных нам условиях, а на условиях нации, на которую напали.

"Мир теперь делает больше ставок на силу, а не на правила. Впрочем, сила и правила не являются взаимоисключающими. Это не "или то, или другое". Без силы, наказывающей за нарушение правил, правила не бывают действенными. А без правил, которые ограничивают силу, сила сходит с ума. И именно это произошло, в частности, с Россией. Нужно равновесие между силой и правилами. Именно такое равновесие предлагает Украина. В этом – смысл нашей Формулы мира", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что пока нет смысла отдельно сосредотачиваться на описании того, как хрупка глобальная ситуация. Все понимают ее реальное состояние. По мнению главы государства, ключевые столбы современного мира, основанного на правилах, к сожалению, ослаблены, если не сломаны.

"Сейчас мы готовим инаугурационный Глобальный саммит мира в Швейцарии. Я приглашаю к участию всех. Всех, кто уважает международный порядок, основанный на правилах. Каждый голос важен. Мир может быть надежным. Но для этого страны мира должны быть сотворцами надежности", – резюмировал свое выступление Владимир Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 20 марта позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моди. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе встречу команд и заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

– 18 марта президент провел телефонный разговор с главой Индонезии Прабово Субианто. Представителей Джакарты пригласили принять участие в Саммите мира, организуемом нашей страной.

– Президент Украины анонсировал новые соглашения с партнерами по безопасности. Также наша страна будет делать новые шаги по привлечению к ответственности российских военных преступников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!