Зеленский провел переговоры с премьером Индии Моди: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский 20 марта созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе встречу команд и заседание Межправительственной украино-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

На своем канале в Telegram глава Украинского государства раскрыл детали. Он рассказал, что поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны, гуманитарную помощь и активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников.

"Для нас важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии", – подчеркнул Зеленский.

Киев заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Дели, в частности, в аграрном экспорте, торговле фармацевтической и промышленной продукцией, авиационной отрасли.

Также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения.

Офис президента на официальном сайте добавил: Зеленский во время беседы также отметил постоянный диалог между двумя странами на разных уровнях, в том числе по поддержке Формулы мира.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 18 марта провел телефонный разговор с главой Индонезии Прабово Субианто. Представителей Джакарты пригласили поучаствовать в Саммите мира, который организовывает наша страна.

– Президент Украины анонсировал новые соглашения с партнерами о безопасности. Также наша страна будет делать новые шаги по привлечению к ответственности российских военных преступников.

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