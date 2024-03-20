'Готовятся новые соглашения о безопасности и политические решения с ЕС': Зеленский озвучил планы международной работы в марте-апреле

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения с партнерами о безопасности. Глава государства также заявил, что Украина будет делать новые шаги по привлечению к ответственности российских военных преступников.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении во вторник, 18 марта. Он отметил, что провел совещание по международной работе Украины в марте-апреле.

Президент подчеркнул, что движение к справедливости должно иметь "постоянную энергию и усиление".

"Готовятся к подписанию новые соглашения о безопасности с партнерами, будут и новые юридические шаги для привлечения к ответственности российских военных преступников. Важно, чтобы это движение – движение к справедливости – имело постоянную энергию, постоянное усиление... Российское государство, его руководство и каждый военный преступник должны отвечать за все, что они делают, и, в частности, отвечать именно в юридической плоскости. Мир должен видеть, как международная юстиция работает в ответ на агрессию и террор", – сказал Зеленский.

В качестве примера Зеленский привел ситуацию на Сумщине, где с начала марта российская армия сбросила на общины области почти 200 управляемых авиационных бомб.

Именно поэтому, по его словам, очевидна необходимость для Украины усилить ПВО таким образом, чтобы сделать невозможным этот террор на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, в Донецкой области, на Луганщине, в южных наших регионах, везде, где это нужно.

"Соответствующие системы есть у партнеров. Максимальное ускорение нужно и в отношении F-16 тоже. Я благодарю всех, кто помогает. Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни - не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы "петриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей", – отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что принципиальным в международной работе является то, чтобы начало переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось уже в июне.

По словам Зеленского, он провел сегодня разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Была обсуждена оборонная поддержка Украины и отношения с Евросоюзом.

"Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году... И политические решения тоже готовим. В частности, для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек. И это будет правильный политический сигнал, что Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский пообещал ощутимое усиление для фронта по итогам "Рамштайна". По его словам, наша страна получит "новые оборонные пакеты, в том числе дефицитную артиллерию".

19 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Темами беседы стали дальнейшие шаги по началу переговоров о вступлении в ЕС, а также дальнейшая всесторонняя поддержка Украины со стороны Евросоюза.

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