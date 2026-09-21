«Мир в огне»: Генеральная Ассамблея ООН собирается в Нью-Йорке на общие прения

22 сентября Генеральная Ассамблея ООН начинает в Нью-Йорке ежегодные общие прения 81-й сессии. В течение нескольких дней главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные должностные лица будут выступать с заявлениями по основным международным проблемам.

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В материале El País отмечается, что нынешняя встреча проходит на фоне многочисленных кризисов – от роста числа вооруженных конфликтов и последствий изменения климата до проблем, связанных с развитием искусственного интеллекта и состоянием демократии. Издание также обращает внимание на ослабление самой ООН из-за сокращения финансирования и проблем в работе Совета Безопасности.

Кризис международной системы

Согласно данным, приведенным в материале, в 2025 году Уппсальская программа данных о конфликтах зафиксировала 65 конфликтов с участием государств. Они происходили в 35 странах, а общее число погибших в различных видах боевых действий достигло 245 тысяч. Среди примеров наиболее масштабных кризисов названы войны в Украине, на Ближнем Востоке и в Судане.

Эксперт CIDOB Пол Морильяс называет среди причин роста насилия геополитическое соперничество великих держав, ослабление международной архитектуры безопасности и распространение новых технологий, которые могут использоваться не только государствами. По его словам, речь идет, в частности, о беспилотниках и возможностях искусственного интеллекта.

Отдельной темой остаются климатические изменения. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила, что летние волны жары привели как минимум к 35 тысячам дополнительных смертей в Европейском Союзе.

Наряду с этим в материале поднимается вопрос быстрого развития искусственного интеллекта и недостаточного международного регулирования этой сферы. В июле ООН провела первый Глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом, в котором приняли участие делегации 163 стран.

Демократия под давлением

Еще одним вызовом названо ухудшение показателей демократии в разных странах. Авторы материала связывают этот процесс, в частности, с экономическим неравенством, политической поляризацией и влиянием цифровых платформ, алгоритмы которых могут усиливать крайние и конфликтные позиции.

Профессор Чикагского университета Сьюзан С. Стокс, исследующая эрозию демократических систем, называет экономическое неравенство одним из факторов, способствующих этому процессу. По её словам, неравенство может усиливать недовольство среди населения, влиять на политическую поляризацию и снижать доверие к институтам.

На этом фоне ООН также сталкивается с финансовыми проблемами. В материале отмечается, что сокращение финансирования привело к уменьшению гуманитарной помощи и сокращению численности миротворцев в таких странах, как Южный Судан и Центральноафриканская Республика.

Общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлятся с 22 по 26 сентября, а затем возобновятся 28 сентября. Помимо выступлений мировых лидеров, в рамках заседаний высокого уровня запланированы встречи, посвященные климату, повышению уровня моря, предотвращению пандемий и другим международным вопросам.

Выборы нового генсека

Еще одним важным вопросом для ООН станет предстоящий выбор нового генерального секретаря. Срок полномочий Антониу Гутерриша, которого считают сторонником российского военного преступника Путина, подходит к концу, поэтому нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи проходит также на фоне подготовки к смене руководства организации.

По данным дипломатических источников, в ходе последнего неформального голосования, состоявшегося в пятницу, победу одержала представительница Коста-Рики Ребека Гринспен. Она получила девять голосов, пять были "против", еще один представитель воздержался. В то же время процесс выборов остается закрытым и может принести неожиданные изменения, поэтому преимущество на начальном этапе не гарантирует окончательного результата.

Положение ООН

Директор программы по глобальным кризисам и институтам International Crisis Group Ричард Гован отметил, что нынешний период представляет собой серьезный вызов для ООН, хотя во время холодной войны организация переживала еще более сложные моменты. По его словам, особое значение имеет позиция США, которые традиционно играли ведущую роль в системе ООН.

Гован обратил внимание на то, что США все больше отдаляются от принципов международного права и Устава ООН. В то же время, по его мнению, ни Китай, ни Европейский Союз пока не демонстрируют готовности взять на себя роль основной опоры системы ООН.

Финансовые трудности организации уже сказались на ее работе. Из-за нехватки средств ООН сокращает гуманитарную помощь миллионам людей и уменьшает количество миротворцев в ряде стран. Гован подчеркнул, что сокращение бюджета имеет непосредственные последствия для людей, которым организация оказывает помощь и защиту.

На повестке дня

В ходе ежегодных дебатов в Нью-Йорке также будут обсуждаться искусственный интеллект, международные конфликты, климатические изменения и другие глобальные проблемы. Ожидаются многочисленные двусторонние встречи между представителями государств.

Отдельное внимание будет уделено вопросу будущего международной системы и возможностям ООН реагировать на новые кризисы. Именно на этом фоне мировые лидеры соберутся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке для традиционных общих дебатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина хочет использовать текущий сентябрь и следующий октябрь для возобновления дипломатического процесса. Президент нашей страны Владимир Зеленский предложил именно Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места проведения дальнейших переговоров между США и Украиной.