Зеленский впервые прилетел с официальным визитом в ЮАР: запланирована встреча с президентом Рамафосой. Фото

В четверг, 24 апреля, президент Украины сообщил о своем очередном заграничном визите. Вместе с первой леди Владимир Зеленский впервые прилетел в Южную Африку (ЮАР).

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он также отметил, что во время официального визита, в частности, запланирована встреча с президентом Сирилой Рамафосой.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия", – говорится в анонсе визита.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.

"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", – подчеркнул украинский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить похороны Папы Римского Франциска. Украинский лидер также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

Чин похорон состоится именно в Ватикане, это произойдет 26 апреля. Но могилу Франциска, по его завещанию, подготовили в Санта-Мария-Маджори – одной из папских базилик на Эсквилинском холме в Риме. Там умершего понтифика и похоронят.

На церемонию прощания уже пообещал прибыть президент США Дональд Трамп вместе с первой леди. Также известно, что на чин похорон прибудут президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!