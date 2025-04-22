'Он был очень хорошим человеком': Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что он и его супруга Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска. Церемония прощания с понтификом состоится между четвертым и шестым днем после его смерти, однако точная дата пока не объявлена.

Видео дня

Трамп сообщил о том, что он планирует посетить похороны Папы Римского в соцсети Truth Social. Он описал покойного понтифика как "очень хорошего человека, который любил мир".

"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого события", — написал Трамп.

Ранее, общаясь с журналистами в Белом доме во время ежегодного пасхального "катания пасхальных яиц", Трамп не дал однозначного ответа относительно своего визита на похороны Папы Римского.

"Я еще не знаю. Нас сейчас проинформируют об этом... Мне просто нужно посмотреть на время. Он (Франциск – Ред.) был очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было тяжело, и это хорошо для меня", – сказал американский президент.

Трамп также приказал приспустить все флаги США на правительственных зданиях, военных постах и военно-морских судах в день погребения понтифика.

Поездка Дональда Трампа в Ватикан станет первым международным визитом президента США в его второй каденции.

До этого медиа сообщали, что Трамп рассматривает две страны для своего первого зарубежного визита – Саудовскую Аравию или Великобританию.

Как сообщал OBOZ.UA:

Папа Римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

Накануне во время своей пасхальной речи понтифик упомянул об Украине. Он пожелал "мира страждущей Украине" и достижения справедливого и продолжительного завершения войны.

В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Франциска. Он скончался от мозгового инсульта. Понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!