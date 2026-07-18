"С удовольствием и надеждой": Туск отреагировал на шаги Зеленского по поводу диалога с Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна готова реанимировать отношения с Украиной. Глава польского правительства положительно отозвался о решениях украинского президента Владимира Зеленского, которые могут помочь положить конец конфликту.

Видео дня

Туск заверил, что Варшава готова к серьезному и дружественному диалогу. Свое заявление по поводу отношений с Украиной польский премьер опубликовал в социальной сети Х.

Конфликт Польши и Украины подходит к концу

Глава правительства Польши подчеркнул, что воспринимает слова и решения Зеленского "с удовольствием и надеждой". По его словам, отношения между Киевом и Варшавой должны основываться на взаимном уважении и правде.

"С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Зеленского, касающиеся отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружественному диалогу по делам, которые нас объединяют, и тем, что сегодня нас разъединяют", – заявил премьер-министр Польши.

Что предшествовало

Накануне президент Украины объявил об открытии всех архивов СБУ и Службы внешней разведки, касающихся событий XX века на Волыни. Кроме того, власти планируют увеличить количество разрешений на поисковые и эксгумационные работы, а также расширить сотрудничество с Польшей.

Отдельно Зеленский отметил, что руководитель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров должен подготовить системные предложения по расширению возможностей учреждения.

Кроме того, президент поручил членам правительства и профильному комитету Верховной Рады рассмотреть возможность увеличения финансирования Украинского института национальной памяти.

Напомним, правительство Польши предлагает на законодательном уровне запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии, поскольку этот символ считается неприемлемым. Там полагают, что эти цвета воплощают в себе всю агрессивную идеологию украинского национализма.

Как сообщал OBOZ.UA, партия, возглавляемая Ярославом Качиньским, инициирует радикальный шаг в отношениях с Киевом. Кандидат в премьер-министры от этой политической силы Пшемыслав Чарнек анонсировал внесение в Сейм резолюции, призывающей заблокировать европейскую интеграцию Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!