Мужчины из Украины массово едут в эту страну ЕС: какие изменения для них готовят

Среди украинских беженцев, прибывающих в Чехию, резко возросло число мужчин призывного возраста. На этом фоне правительство страны поддержало инициативу Еврокомиссии об ограничении предоставления им временной защиты после 4 марта 2027 года.

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Об этом сообщает Novinky. Отмечается, что главной причиной пересмотра политики Праги стало увеличение нагрузки на чешскую инфраструктуру.

Изменение состава беженцев и нагрузка на ресурсы

Всего в Чешской Республике зарегистрировано более 393 тыс. беженцев из Украины. Более 3600 прибыли в течение последнего месяца, а более 1600 (то есть 45%) из них — это мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Всего их более 130 тыс. человек, то есть треть.

"Структура вновь прибывших за последние годы изменилась", — заявил пресс-секретарь МВД Адам Резлер.

Ранее в ведомстве уже предупреждали, что Чехия исчерпывает возможности для приема новых людей и уже длительное время оказывает им поддержку на пределе своих возможностей.

"Если в страну прибудет еще большее количество беженцев, это существенно превысит имеющиеся возможности", — отмечала ранее пресс-секретарь МВД Чехии Гана Мала.

Учитывая это, в чешском правительстве положительно относятся к поступившей от Еврокомиссии инициативе не предоставлять вновь прибывшим мужчинам призывного возраста временную защиту.

"Мы положительно оцениваем то, что удалось достичь согласия относительно этого ограничения для вновь прибывших украинцев. Это решение уменьшит количество вновь прибывших и может помочь снизить нагрузку на чешские ресурсы", — подчеркнул Адам Резлер.

Отношение чехов к беженцам из Украины ухудшилось

Согласно результатам исследования института STEM, 49% граждан Чехии считают украинских беженцев угрозой для развития страны, тогда как преимуществом их называют 37%. При этом общий уровень поддержки пребывания украинцев снизился до 53% (на 5% меньше, чем в начале года). Впрочем, социологи не паникуют и называют эти колебания умеренными.

"В долгосрочной перспективе нынешнее ухудшение отношения к беженцам из Украины является относительно умеренным и не отклоняется от показателей, которые мы измеряли в 2023 и 2024 годах. Оглядываясь назад, январские результаты кажутся пиком дружелюбия на сегодняшний день, к которому общественность приблизилась лишь ненадолго", — подчеркивает исследователь института Иржи Таборский.

Эксперт подводит итог, что, несмотря на незначительное снижение показателей поддержки, общая тенденция остается относительно стабильной:

"В целом, отношение к беженцам не изменилось радикально и остается стабильным в долгосрочной перспективе", – говорит Таборский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в бесплатных курсах чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским Союзом.

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