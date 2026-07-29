Зеленский во время визита в США убедил Вашингтон, что Украина может выиграть войну – Politico

За время, прошедшее после скандальной встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года, последнему удалось достичь практически невозможного. Зеленский смог убедить своего американского коллегу в том, что Украина способна победить в войне с Россией.

Видео дня

На этом фоне во вторник, во время пребывания президента Украины в Вашингтоне, Сенат провёл первое голосование по законопроекту Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя об "адских санкциях" против России и покупателей её энергоресурсов, на шаг стало ближе и аналогичное решение Палаты представителей. Об этом пишет издание Politico.

Зеленский переломил ситуацию в отношениях со США

По оценке Politico, президент Украины, который во вторник находился с официальным визитом в США, "совершил подвиг, который год назад казался невозможным: убедил Вашингтон, что Киев может выиграть войну".

Авторы материала сравнили настроение, с которым Зеленский уезжал из Белого дома в феврале 2025 года и сейчас, отметив, что последние переговоры с Трампом создали ему "приподнятое настроение".

"Он завершил поездку очередной победой, наблюдая, как Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект о введении новых санкций против стран, покупающих российскую нефть. Это стало кульминацией дня, который ознаменовался поразительным поворотом после прошлого катастрофического визита Зеленского. Голосование, за которым украинский лидер наблюдал с галереи в зале заседаний Сената, приближает Конгресс на один шаг к достижению главного приоритета для Зеленского и является очередным сигналом того, что судьба Киева улучшается не только на поле боя", – говорится в материале.

Журналисты процитировали слова сенатора Майка Раундса, который после встречи с Зеленским заявил, что санкции – это способ в конечном итоге усадить Россию за стол переговоров.

"Зеленский считает, что Путин чуть больше задумается о попытке договориться об урегулировании, если санкции будут действовать, и фактически вызовут больше раздражения и, как он выразился, "гнева" из-за войны у российского населения", – подчеркнул Раундс.

В Politico отметили, что президент Украины утверждал, что санкции помогут закрепить успехи Украины на поле боя. Также он обратился к Трампу с просьбой о расширении доступа к ключевым системам вооружения.

"Понятно, что предложение Зеленского имеет вес, и законодатели со всего идеологического спектра, похоже, поддержали его стратегию. И, пожалуй, не помешает отметить тот факт, что сейчас формируется консенсус относительно того, что Украина может победить Россию", – пришли к выводу авторы материала.

В подтверждение этого утверждения они привели цитату сенатора-республиканца Джона Бузмана: "Изменение динамики обусловлено успехом, которого они добиваются на поле боя".

Кардинальное изменение отношения администрации Трампа к президенту Украины заметили практически все.

"Сейчас между Трампом и Зеленским царит совершенно иная атмосфера, чем год назад, учитывая, что Украина демонстрирует гораздо лучшие результаты в войне", – заявил на условиях анонимности бывший сотрудник администрации Трампа.

В Politico добавили, что перелом стал следствием ряда факторов. В частности, это произошло из-за изменения отношения к Украине со стороны части сторонников MAGA (журналисты упомянули, в частности, о резком изменении позиции консервативной инфлюенсерши Лоры Лумер, которая ранее активно поддерживала Россию, а сейчас выступает в поддержку Украины и даже посетила Киев).

Когда может быть принят законопроект об "адских санкциях"

Во время двухпартийной встречи перед голосованием в Сенате Зеленский также говорил о влиянии санкций на ход войны. А также упомянул о том, что Украине нужна лицензия на производство "Patriot"", обеспечения поставок ракет-перехватчиков PAC-3, используемых в этой системе, и постоянный доступ к спутниковой связи Starlink для содействия наведению целей при атаках на большую дальность.

С исключительной значимостью санкций как инструмента для ускорения завершения войны соглашается и президент Финляндии Александр Стубб, который также посетил Капитолий. Он, как рассказывают сенаторы, разделяет мнение, что "закон может оказать большее влияние на ход войны, чем любые действия на поле боя".

Егор Чернев, украинский депутат от партии "Слуга народа", заявил, что последняя встреча между Трампом и Зеленским является признаком того, что "прежние недоразумения и противоречия остались в прошлом, и теперь обе страны действуют как союзники".

"Но Трамп уже быстро изменил курс, и вопрос о санкциях пока не решен. Лидер большинства Джон Тун стремится ускорить рассмотрение законопроекта и принять его уже на этой неделе. И законодателям предстоит решить множество сложностей, прежде чем Сенат сможет его принять, не говоря уже о препятствиях в Палате представителей. Поддержка этой меры со стороны Белого дома была незначительной, а лидеры республиканцев в обеих палатах долго избегали обсуждения этого законопроекта из уважения к Трампу", – говорится в публикации.

Впрочем, пишет Politico, "неожиданная смерть Грэма (голосование в Сенате стало данью его памяти. – Ред.), визит Зеленского и изменение характера войны придали новый импульс".

После внесения поправок в законопроект Трамп уже не обязан, а может налагать санкции на Россию. Однако сенаторы уверены, что в случае принятия документ об "адских санкциях" добавит России мотивации прекратить агрессию.

"Он тщательно разработан, чтобы убедиться, что мы наносим удар не по нашим союзникам, а по Китаю и Индии", – сказал сенатор Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер заявил, что этот закон может стать "крупнейшим политическим достижением" Грема.

Впрочем, до конца лета заседаний Палаты представителей не запланировано, поэтому в лучшем случае законопроект может вступить в силу в сентябре. К тому же в нижней палате Конгресса немало противников наделения Трампа широкими полномочиями по введению пошлин до 100%. И время, оставшееся до возвращения Палаты представителей с ""каникул", сторонники принятия законопроекта используют, чтобы убедить оппонентов в его необходимости.

Как писал OBOZ.UA накануне, 28 июля Зеленский провел встречу с Трампом в Белом доме. Одной из ключевых тем переговоров он назвал лицензию на производство ракет для Patriot.

Также глава государства обсудил развитие сотрудничества с оружейным гигантом Lockheed Martin и встретился с американскими сенаторами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!