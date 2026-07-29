Антибаллистическая защита и санкции против РФ: Зеленский встретился с американскими сенаторами. Фото

Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с более чем 60 сенаторами США, среди которых были представители обеих партий. Они обсудили потребности нашего государства для защиты от российских баллистических атак и санкции против страны-агрессора РФ.

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Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил сенаторов за эту поддержку и высокую оценку результатов наших воинов на фронте и украинских способностей справедливо отвечать России на ее удары по нашим людям.

"Обсудили много тем, и прежде всего антибаллистическую защиту. Спасибо за готовность помогать", – написал президент.

Голосование по законопроекту о санкциях против России

Зеленский отметил, что символично то, что именно в день прощания с сенатором Линдси Грэмом в Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту о санкциях против России, над которым он так много работал.

"Для меня было честью присутствовать при подсчете голосов – 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Соединенные Штаты Америки и обе партии за поддержку.

Что известно о законопроекте Грэма

28 июля сенаторы США достигли двухпартийной договоренности по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана. Документ, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, может быть одобрен Сенатом уже на этой неделе, однако окончательно вступит в силу не раньше сентября из-за летнего перерыва в работе Палаты представителей.

Документ расширяет санкционный режим против Ирана и предоставляет президенту США новые полномочия по усилению экономического давления на Россию.

В частности, законопроект позволяет вводить санкции против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Президент также сможет применять ограничения к пяти странам, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить международные энергетические санкции.

Процедурное голосование открыло дебаты в Сенате и рассмотрение письменных поправок к законопроекту. После завершения дебатов состоится окончательное голосование по принятию закона, далее его рассмотрит Палата представителей, а затем должен подписать президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

Также украинский президент принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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