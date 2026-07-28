Производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для Patriot: Зеленский обсудил в США развитие сотрудничества с Lockheed Martin

28 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности совместное производство вооружений, обмен технологиями и расширение возможностей в сфере противовоздушной обороны.

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Об итогах встречи президент сообщил в официальном Telegram-канале. Зеленский отметил, что Lockheed Martin является одним из сильнейших оборонных предприятий США, с которым Украина уже давно сотрудничает.

"Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней", — подчеркнул глава государства.

В ходе встречи стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и американской компанией. Речь шла о запуске совместного производства и обмене технологиями, которые могут укрепить украинский оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский также заявил, что Украина имеет собственный опыт и наработки, которыми может поделиться с партнерами, помогающими защищать жизни украинцев. В конце встречи президент поблагодарил компанию за поддержку и помощь.

Что обсуждали

Особое внимание в ходе переговоров было уделено возможностям, связанным с системами Patriot и другими видами вооружения. По словам президента, украинская и американская команды уже работают над практическими решениями, которые должны ускорить переход к совместному производству.

Lockheed Martin является одним из крупнейших оборонных производителей в США. Компания производит оперативно-тактические ракеты ATACMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, истребители F-16, а также ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

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