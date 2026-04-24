Чернобыль: 1986-й год, который так и не закончился. Фоторепортаж

26 апреля, 2026 – 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС, одной из самых масштабных катастроф ХХ века, спровоцированной людьми.

Сейчас, когда в Украине идет война, и дроны залетают у Зону, безопасность ЧАЭС снова в центре внимания. Чернобыль – это уже не только история из прошлого. Это – часть настоящего.

Это репортаж из Зоны Отчуждения Дмитрия Дятлова – фотографа, который родился в Киеве в 1986 году – всего через 5 месяцев после катастрофы. Через много лет ему удалось попасть в Зону и своими глазами увидеть, что происходит на территории, которую покинули люди.

Зона

Предупреждающие знаки о радиации расставлены по всей Зоне. Передвигаться здесь можно только с проводником: есть места, где дозиметр начинает нервно потрескивать.

Улица в заброшенном селе, постепенно растворяется в лесу. Люди ушли – и природа вернулась.

Заброшенный дом, почти полностью захваченный растительностью. Все, что когда-то удерживалось усилиями человека, теперь живет по собственным правилам.

Деревья упорно пытаются проникнуть в дома. Кажется, что окна с голубыми ставнями зарастают извне и изнутри.

Чернобыльская АЭС

ЧАЭС – не руина, а территория контролируемой безопасности. После аварии был остановлен только 4-й блок. Три других продолжали работать до 2020 года.

Защитная арка "Укрытие-2", которая должна была надежно изолировать разрушенный 4-й реактор и сделать возможными работы по нейтрализации последствий взрыва.

ЧАЭС – не "мертвое" место. Здесь постоянно работает персонал, поддерживая сложную и уязвимую систему безопасности.

Свято-Ильинская церковь

Фрагмент иконы "Чернобыльский спас" в Свято-Ильинской церкви: души погибших, огненный шар, падающий с неба, и сосна из Рыжего леса как символ Зоны.

Христос держащий на ладони окровавленный человеческий зародыш – символ хрупкости жизни и ответственности человека за будущее.

Город Припять

Припять – самый большой заброшенный город Европы. 27 апреля 1986 года в течение нескольких часов эвакуации он опустел. Навсегда.

Припять строилась как "город будущего". Но его будущее сейчас выглядит так.

Детский трехколесный велосипед в заброшенной квартире. Воспоминания о чьем-то детстве, оставшемся в заброшенном городе.

Гостиница "Полесье" в Припяти, где когда-то останавливались многочисленные делегации. Сейчас его пустые окна смотрят на город энергетиков, которого больше нет.

Библиотека

Библиотека Припяти, которая когда-то была местом притяжения для жителей города.

Тысячи книг на полу. Раскрытые, перемешанные, разорванные.

Книга, навсегда оставшаяся открытой в библиотеке Припяти. Никто уже не вставит закладку между ее страниц.

Газеты советских времен: если бы тогда в них написали о возможности катастрофы, никто бы не поверил.

Дети за партами: момент нормально жизни, который сохранился на фото, когда эта нормальная жизнь вдруг закончилась.

Зона Отчуждения – это не призрак прошлого, которое осталось в 1986 году, так и не попав в долгожданное "светлое будущее".

Это напоминание о человеческой халатности, способной привести к катастрофе. О беспомощности людей перед ее масштабом – несмотря на проявленный многими героизм. Про тысячи историй, оборвавшихся в один день.

И в то же время – доказательство того, что жизнь не останавливается и продолжает идти своим чередом. С человеком или без него – но уже не по нашим, а по своим законам.