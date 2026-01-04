Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ: кого назначил вместо него

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 января, уволил главу Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко. Временно исполняющим обязанности начальника ГПСУ назначен Валерий Вавринюк.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем указе, который уже появился на сайте Офиса президента Украины. Сергей Дейнеко возглавлял пограничную службу около семи лет.

Валерий Вавринюк ранее был начальником Западного регионального управления ГПСУ. Впоследствии он был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на украинско-белорусском, украинско-польском, украинско-словацком, украинско-венгерском и украинско-румынском участках государственной границы.

С октября 2025 года Валерий Вавринюк был первым заместителем главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Игорь Клименко, заявил, что Сергей Дейнеко займет должность советника министра внутренних дел, параллельно выполняя функции командира боевого подразделения ГПСУ. Эта тема обсуждалась во время разговора с главой государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!